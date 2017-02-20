Маршруты наземного транспорта в Москве подстроят под программу сноса пятиэтажек

Маршрутную сеть адаптируют к программе сноса пятиэтажек в Москве, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. "До того, как люди придут жить в новые дома, у них будет маршрутная сеть, адаптированная к их потребностям. Вовремя все обеспечим – у нас достаточно времени, чтобы к этому подготовиться", – цитирует "Интерфакс"
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При необходимости появятся дополнительные остановки и пешеходные переходы. В ближайшие три месяца будет объявлен конкурс на дополнительные 30 маршрутов наземного транспорта по новой модели, добавил Ликсутов. По оценке главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, новая программа сноса пятиэтажек займет около 20 лет
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По ее мнению, частным инвесторам программа будет интересна из-за неблагополучной ситуации на строительном рынке. Хованская считает, что на программу можно направить средний строительный бизнес. "Они профессионалы, они могут хорошо реконструировать и ремонтировать", – сказала депутат. Она также отметила, что снос хрущевок потребует обновления городской инфраструктуры, что потребует большого финансирования, передает РИА "Новости"
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