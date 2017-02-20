Животные в зоопарке продолжили спячку, несмотря на аномальное тепло

1 февраля 2017 г. Сурок из московского зоопарка в День сурка будет спать

Сурки просыпаются при таянии снега, а в столице 2 февраля, когда отмечается День сурка, будут 20-градусные морозы. Будить животное специально ради предсказаний о сроках наступления весны сотрудники зоопарка не намерены.