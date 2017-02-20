Животные в зоопарке продолжили спячку, несмотря на аномальное тепло

Установившаяся в столице аномально теплая погода не сказалась на спячке животных в городском зоопарке: пробуждение большинства зверей ожидается в первой декаде марта, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-секретаря зоопарка Ольгу Вайншток. Пока продолжают спать даже сурки, которые зачастую пробуждаются в конце февраля.РИА "Новости"
со ссылкой на пресс-службу зоопарка передает, что массовое пробуждение животных ожидается в первой половине марта. Традиционно позже всех проснутся медведи - приблизительно в конце марта или в начале апреля.
Отметим, что накануне температура воздуха превысила климатическую норму на семь градусов. Таким образом, погода опережает график на две недели и соответствует середине марта. На этой неделе столицу также ожидает теплая погода, которая приведет к активному таянию снега.