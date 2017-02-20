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Животные в зоопарке продолжили спячку, несмотря на аномальное тепло
1 марта 2017 г. | Время публикации 19:28
Рубрики: Погода, Животные  
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Moscow-Live.ru
Установившаяся в столице аномально теплая погода не сказалась на спячке животных в городском зоопарке: пробуждение большинства зверей ожидается в первой декаде марта, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря зоопарка Ольгу Вайншток. Пока продолжают спать даже сурки, которые зачастую пробуждаются в конце февраля.

РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу зоопарка передает, что массовое пробуждение животных ожидается в первой половине марта. Традиционно позже всех проснутся медведи - приблизительно в конце марта или в начале апреля.

Отметим, что накануне температура воздуха превысила климатическую норму на семь градусов. Таким образом, погода опережает график на две недели и соответствует середине марта. На этой неделе столицу также ожидает теплая погода, которая приведет к активному таянию снега.
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