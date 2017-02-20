Москвич пытался получить на почте полтонны черной икры, спрятанной в красной Рубрики: Криминал

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Отправители попадают под действие нескольких статей Уголовного кодекса: "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации". Работники почтовой безопасности передали все материалы в правоохранительные органы. В столице задержали получателя посылки с красной икрой, между слоями которой была спрятана запрещенная к обороту черная икра. В 20 контейнерах, прибывших из Камчатского края, содержалось более полтонны незаконного товара, сообщает "Почта России". Контрабандную икру сотрудники обнаружили с помощью рентгена.Отправители попадают под действие нескольких статей Уголовного кодекса: "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации". Работники почтовой безопасности передали все материалы в правоохранительные органы.



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