Москвич пытался получить на почте полтонны черной икры, спрятанной в красной

В столице задержали получателя посылки с красной икрой, между слоями которой была спрятана запрещенная к обороту черная икра. В 20 контейнерах, прибывших из Камчатского края, содержалось более полтонны незаконного товара, сообщает
"Почта России". Контрабандную икру сотрудники обнаружили с помощью рентгена.
Отправители попадают под действие нескольких статей Уголовного кодекса: "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации". Работники почтовой безопасности передали все материалы в правоохранительные органы.