Сотрудникам Московской консерватории и Государственного института искусствознания с начала года не выдают зарплату Рубрики: Культура

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В бухгалтериях сотрудникам вузов заявили, что от государства не приходят бюджетные деньги. При этом даже в Москве оклад в таких учреждениях "смехотворный" - от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Основную сумму выплат составляют гранты и другие внебюджетные средства, суммы которых различаются и не прописаны в трудовых договорах, отмечает портал.



По словам одного из источников BBC, в одном из учреждении сотрудники пригрозили руководству написанием заявление о приостановке работы из-за отсутствия оплаты их труда. Однако руководство им на это объяснило, что в итоге все выйдет только хуже, поскольку на учреждение лишь наложат дополнительные штрафы - по 100 тысяч рублей за каждого сотрудника.



В Министерстве культуры РФ между тем утверждают, что перевело деньги подведомственным учреждениям в конце января, а задержки в выплате связаны с техническими проблемами в системе "Электронного бюджета" и работе с этой системой самих вузов. Московская государственная консерватория имени Чайковского и Государственный институт искусствознания с начала года не выплачивает зарплату своим сотрудникам, сообщает "Русская служба BBC" . Аналогичная ситуация также наблюдается в двух учреждениях культуры в Северной столице: в Российском институте истории искусств и в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.В бухгалтериях сотрудникам вузов заявили, что от государства не приходят бюджетные деньги. При этом даже в Москве оклад в таких учреждениях "смехотворный" - от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Основную сумму выплат составляют гранты и другие внебюджетные средства, суммы которых различаются и не прописаны в трудовых договорах, отмечает портал.По словам одного из источников BBC, в одном из учреждении сотрудники пригрозили руководству написанием заявление о приостановке работы из-за отсутствия оплаты их труда. Однако руководство им на это объяснило, что в итоге все выйдет только хуже, поскольку на учреждение лишь наложат дополнительные штрафы - по 100 тысяч рублей за каждого сотрудника.В Министерстве культуры РФ между тем утверждают, что перевело деньги подведомственным учреждениям в конце января, а задержки в выплате связаны с техническими проблемами в системе "Электронного бюджета" и работе с этой системой самих вузов. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства передает, что данный вопрос будет решен в ближайшее время.



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