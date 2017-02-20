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Сотрудникам Московской консерватории и Государственного института искусствознания с начала года не выдают зарплату
1 марта 2017 г. | Время публикации 17:31
Рубрики: Культура  
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Global Look Press
Московская государственная консерватория имени Чайковского и Государственный институт искусствознания с начала года не выплачивает зарплату своим сотрудникам, сообщает "Русская служба BBC". Аналогичная ситуация также наблюдается в двух учреждениях культуры в Северной столице: в Российском институте истории искусств и в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

В бухгалтериях сотрудникам вузов заявили, что от государства не приходят бюджетные деньги. При этом даже в Москве оклад в таких учреждениях "смехотворный" - от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Основную сумму выплат составляют гранты и другие внебюджетные средства, суммы которых различаются и не прописаны в трудовых договорах, отмечает портал.

По словам одного из источников BBC, в одном из учреждении сотрудники пригрозили руководству написанием заявление о приостановке работы из-за отсутствия оплаты их труда. Однако руководство им на это объяснило, что в итоге все выйдет только хуже, поскольку на учреждение лишь наложат дополнительные штрафы - по 100 тысяч рублей за каждого сотрудника.

В Министерстве культуры РФ между тем утверждают, что перевело деньги подведомственным учреждениям в конце января, а задержки в выплате связаны с техническими проблемами в системе "Электронного бюджета" и работе с этой системой самих вузов. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства передает, что данный вопрос будет решен в ближайшее время.
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