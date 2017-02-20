У московского транспорта появился официальный праздник

Депутаты Мосгордумы утвердили новый городской праздник – День московского транспорта. Отмечать его будут во вторую субботу июля, сообщает корреспондент РИА "Новости"
. Празднование приурочено к годовщине запуска первого вида столичного городского транспорта – конки
– 7 июля 1872 года.
Замглавы Департамента транспорта Андрей Корнеев напомнил, что в Москве отмечаются корпоративные праздники отдельных видов транспорта, которые привлекают внимание горожан: дни московского троллейбуса, автобуса, трамвая. Согласно законопроекту, эти праздники объединяются в единый День московского транспорта. По словам Корнеева, проезд в этот день могут сделать бесплатным, если поступит такое предложение, передает агентство "Москва"
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