У московского транспорта появился официальный праздник

6 февраля 2017 г. Заммэра Ликсутов предложил отмечать День московского транспорта

День московского транспорта предлагается отмечать во вторую субботу июля "в связи с развитием московского транспорта и его значением для функционирования и развития столицы". Празднование приурочат к годовщине запуска конки.