Более 10 собак погибли при пожаре на территории приюта для бродячих животных Животные Рубрики: Происшествия

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В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о пожаре и сообщили о его ликвидации. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении на площади 20 квадратных метров. Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали животные приюта "Бим" на ВДНХ, но там эту информацию опровергли, заявив, что никакого приюта на ВДНХ нет. В результате пожара в приюте для бездомных животных на севере Москвы погибли 13 собак. Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, возгорание произошло в приюте "Верные друзья" на Сельскохозяйственной улице. Всего в здании находилось около 40 собак и 60 кошек.В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о пожаре и сообщили о его ликвидации. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении на площади 20 квадратных метров. Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали животные приюта "Бим" на ВДНХ, но там эту информацию опровергли, заявив, что никакого приюта на ВДНХ нет.



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