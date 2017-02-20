Аренда электромобилей может стать доступна в Москве

Пользователи городской системы каршеринга смогут брать в аренду электромобили, сообщает m24.ru
со ссылкой на пресс-службу оператора "Делимобиль". Переговоры о тестировании уже ведутся. "Тестировать будем в Москве, исследование проведем примерно за три месяца. После чего электрокары появятся в столице и, возможно, в Санкт-Петербурге", – сообщили в компании.
Возможность аренды электрокаров рассмотрят и в YouDrivе. В компании BelkaCar сообщили, что будут тестировать электромобили, если в столице станет более разветвленной сеть зарядных станций. "Чтобы клиенту было комфортно арендовать электромобиль, должна быть развита инфраструктура. Пока она развита недостаточно", – пояснила соосновательница компании Екатерина Макарова.
Сейчас в столице и Подмосковье работает порядка 40 бесплатных заправок для электрокаров. Согласно постановлению правительства, с 1 ноября на всех автозаправках должны быть установлены зарядные устройства для электромобилей. Московские АЗС, по наблюдениям журналистов, закон проигнорировали
. Неудивительно: по России зарегистрировано менее тысячи электромобилей.