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Аренда электромобилей может стать доступна в Москве
1 марта 2017 г. | Время публикации 09:52 | Последние изменения 14:49
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
Пользователи городской системы каршеринга смогут брать в аренду электромобили, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу оператора "Делимобиль". Переговоры о тестировании уже ведутся. "Тестировать будем в Москве, исследование проведем примерно за три месяца. После чего электрокары появятся в столице и, возможно, в Санкт-Петербурге", – сообщили в компании.

Возможность аренды электрокаров рассмотрят и в YouDrivе. В компании BelkaCar сообщили, что будут тестировать электромобили, если в столице станет более разветвленной сеть зарядных станций. "Чтобы клиенту было комфортно арендовать электромобиль, должна быть развита инфраструктура. Пока она развита недостаточно", – пояснила соосновательница компании Екатерина Макарова.

Сейчас в столице и Подмосковье работает порядка 40 бесплатных заправок для электрокаров. Согласно постановлению правительства, с 1 ноября на всех автозаправках должны быть установлены зарядные устройства для электромобилей. Московские АЗС, по наблюдениям журналистов, закон проигнорировали. Неудивительно: по России зарегистрировано менее тысячи электромобилей.
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