Аренда электромобилей может стать доступна в Москве

2 ноября 2016 г. Московские АЗС проигнорировали закон об обязательных зарядках для электромобилей

Несмотря на введенные властями бонусы для владельцев электромобилей, таких машин на улицах города все равно остается не так много. Причина во-многом кроется в совершенно неразвитой зарядной инфраструктуре города.