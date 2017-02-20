Столичные парки приглашают проводить зиму "Ночью на катке" Рубрики: Развлечения

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На катке парка Горького пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Дизайнеры разработали лукбук образа шестидесятника с акцентом на алый цвет. Гостей катка, выдержавших этот стиль, ждут бонусы от парка, танцы под ретромузыку и красивые фотографии после вечеринки. В хоккейной коробке пройдут показательные выступления фигуристов и ретрозаезд выпускников Школы конькобежного спорта.



Каток "Лед" в парке "Сокольники" превратится в Северный Ледовитый океан. Посетителям рекомендуется прийти в одежде ярко-синего цвета, на входе можно будет получить синие накидки. В центре площадки установят арт-объект в виде светящегося айсберга. Фирменным цветом катка сада "Эрмитаж" выбран синий. Там пройдут конкурсы и флешмобы с розыгрышем призов, настроение создадут музыка и венецианские маски синего цвета.



В Саду имени Баумана праздничное катание пройдет под треки в стиле диско и фанк. Цветом катка станет красный. Гости получат в подарок компактные наборы с натуральным чаем Tess. Посетителей Таганского парка будут ждать в одежде и аксессуарах белого цвета. С 18:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию вместе с тренером из цирка на льду "Северное сияние".



В парке "Красная Пресня" состоится спортивная вечеринка в красном цвете. На катке и рядом с ним с 19:00 до 21:00 пройдут бесплатные тренировки с тренерами сети фитнес-клубов World Class. Каток Измайловского парка будет оформлен в фирменном рыжем цвете парка. На льду пройдет костюмированная интерактивная программа "Огненный петух", с 18:00 до 20:00 для посетителей будет играть диджей. В парке "Фили" пройдет вечеринка в стиле популярной саги "Звездные войны". Основным цветом катка станет синий.



В Перовском парке для всех желающих пройдет мастер-класс по хоккею. Главным событием станет "воздушный" флешмоб: посетители запустят в небо зеленые светящиеся шары. А в Воронцовском парке состоится "Тропическая вечеринка" с экзотической фотозоной на катке. Гости при входе получат ожерелья – гавайские леи. Цвет катка – зеленый. На катке парка 50-летия Октября пройдет "Королевский бал". Весь вечер будет звучать классическая музыка, посетителей научат элементам бальных танцев. Основной цвет – желтый.



В Лианозовском парке состоится морская вечеринка с русалочками, семейными конкурсами от Нептуна и синими воздушными шарами в подарок. В Гончаровском парке – вечеринка "ORANGE каток", с огромным апельсином в центре, зоной для рисования с оранжевыми красками. На конкурсе разыграют тюбинг. В парке Воровского основным цветом будет синий, для гостей выступит фигурист Виталий Опекан. В Бабушкинском парке пройдет танцевальный флешмоб, посетители в красных головных уборах получат подарки. На катке в парке имени Артема Боровика будет звучать ретромузыка, посетители получат в качестве сувениров красные светящиеся браслеты. Вторая ежегодная акция "Ночь на катке" начнется вечером 1 марта в 16 московских парках. Вход на катки будет бесплатным, гостей ожидают DJ-сеты, флешмобы и розыгрыши призов. Темой "Ночи" стал калейдоскоп: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет. Посетителям советуют учитывать это при посещении катков или получить аксессуар нужного цвета на входе, сообщается на сайте Департамента культуры.На каткепройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Дизайнеры разработали лукбук образа шестидесятника с акцентом на алый цвет. Гостей катка, выдержавших этот стиль, ждут бонусы от парка, танцы под ретромузыку и красивые фотографии после вечеринки. В хоккейной коробке пройдут показательные выступления фигуристов и ретрозаезд выпускников Школы конькобежного спорта.Каток "Лед" впревратится в Северный Ледовитый океан. Посетителям рекомендуется прийти в одежде ярко-синего цвета, на входе можно будет получить синие накидки. В центре площадки установят арт-объект в виде светящегося айсберга. Фирменным цветом катка сада "Эрмитаж" выбран синий. Там пройдут конкурсы и флешмобы с розыгрышем призов, настроение создадут музыка и венецианские маски синего цвета.праздничное катание пройдет под треки в стиле диско и фанк. Цветом катка станет красный. Гости получат в подарок компактные наборы с натуральным чаем Tess. Посетителейбудут ждать в одежде и аксессуарах белого цвета. С 18:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию вместе с тренером из цирка на льду "Северное сияние".В паркесостоится спортивная вечеринка в красном цвете. На катке и рядом с ним с 19:00 до 21:00 пройдут бесплатные тренировки с тренерами сети фитнес-клубов World Class. Катокбудет оформлен в фирменном рыжем цвете парка. На льду пройдет костюмированная интерактивная программа "Огненный петух", с 18:00 до 20:00 для посетителей будет играть диджей. В паркепройдет вечеринка в стиле популярной саги "Звездные войны". Основным цветом катка станет синий.для всех желающих пройдет мастер-класс по хоккею. Главным событием станет "воздушный" флешмоб: посетители запустят в небо зеленые светящиеся шары. А всостоится "Тропическая вечеринка" с экзотической фотозоной на катке. Гости при входе получат ожерелья – гавайские леи. Цвет катка – зеленый. На каткепройдет "Королевский бал". Весь вечер будет звучать классическая музыка, посетителей научат элементам бальных танцев. Основной цвет – желтый.состоится морская вечеринка с русалочками, семейными конкурсами от Нептуна и синими воздушными шарами в подарок. В– вечеринка "ORANGE каток", с огромным апельсином в центре, зоной для рисования с оранжевыми красками. На конкурсе разыграют тюбинг. Восновным цветом будет синий, для гостей выступит фигурист Виталий Опекан. Впройдет танцевальный флешмоб, посетители в красных головных уборах получат подарки. На катке вбудет звучать ретромузыка, посетители получат в качестве сувениров красные светящиеся браслеты.



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