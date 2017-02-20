Столичные парки приглашают проводить зиму "Ночью на катке"

Вторая ежегодная акция "Ночь на катке" начнется вечером 1 марта в 16 московских парках. Вход на катки будет бесплатным, гостей ожидают DJ-сеты, флешмобы и розыгрыши призов. Темой "Ночи" стал калейдоскоп: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет. Посетителям советуют учитывать это при посещении катков или получить аксессуар нужного цвета на входе, сообщается на сайте
Департамента культуры.
На катке парка Горького
пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Дизайнеры разработали лукбук образа шестидесятника с акцентом на алый цвет. Гостей катка, выдержавших этот стиль, ждут бонусы от парка, танцы под ретромузыку и красивые фотографии после вечеринки. В хоккейной коробке пройдут показательные выступления фигуристов и ретрозаезд выпускников Школы конькобежного спорта.
Каток "Лед" в парке "Сокольники"
превратится в Северный Ледовитый океан. Посетителям рекомендуется прийти в одежде ярко-синего цвета, на входе можно будет получить синие накидки. В центре площадки установят арт-объект в виде светящегося айсберга. Фирменным цветом катка сада "Эрмитаж" выбран синий. Там пройдут конкурсы и флешмобы с розыгрышем призов, настроение создадут музыка и венецианские маски синего цвета.
В Саду имени Баумана
праздничное катание пройдет под треки в стиле диско и фанк. Цветом катка станет красный. Гости получат в подарок компактные наборы с натуральным чаем Tess. Посетителей Таганского парка
будут ждать в одежде и аксессуарах белого цвета. С 18:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию вместе с тренером из цирка на льду "Северное сияние".
В парке "Красная Пресня"
состоится спортивная вечеринка в красном цвете. На катке и рядом с ним с 19:00 до 21:00 пройдут бесплатные тренировки с тренерами сети фитнес-клубов World Class. Каток Измайловского парка
будет оформлен в фирменном рыжем цвете парка. На льду пройдет костюмированная интерактивная программа "Огненный петух", с 18:00 до 20:00 для посетителей будет играть диджей. В парке "Фили"
пройдет вечеринка в стиле популярной саги "Звездные войны". Основным цветом катка станет синий.
В Перовском парке
для всех желающих пройдет мастер-класс по хоккею. Главным событием станет "воздушный" флешмоб: посетители запустят в небо зеленые светящиеся шары. А в Воронцовском парке
состоится "Тропическая вечеринка" с экзотической фотозоной на катке. Гости при входе получат ожерелья – гавайские леи. Цвет катка – зеленый. На катке парка 50-летия Октября
пройдет "Королевский бал". Весь вечер будет звучать классическая музыка, посетителей научат элементам бальных танцев. Основной цвет – желтый.
В Лианозовском парке
состоится морская вечеринка с русалочками, семейными конкурсами от Нептуна и синими воздушными шарами в подарок. В Гончаровском парке
– вечеринка "ORANGE каток", с огромным апельсином в центре, зоной для рисования с оранжевыми красками. На конкурсе разыграют тюбинг. В парке Воровского
основным цветом будет синий, для гостей выступит фигурист Виталий Опекан. В Бабушкинском парке
пройдет танцевальный флешмоб, посетители в красных головных уборах получат подарки. На катке в парке имени Артема Боровика
будет звучать ретромузыка, посетители получат в качестве сувениров красные светящиеся браслеты.