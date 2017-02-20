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Умершему в Москве пятилетнему ребенку не отказывали в госпитализации
1 марта 2017 г. | Время публикации 08:48 | Последние изменения 14:51
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Пятилетнему ребенку, умершему в результате обострения ротавирусной инфекции на юго-востоке Москвы, не отказывали в госпитализации. Об это сообщает столичный Департамент здравоохранения по результатам проверки.

Ребенок с тяжелыми хроническими заболеваниями наблюдался с рождения в поликлинике N 150 и часто лечился в больнице. С 11 февраля мальчика лечили на дому от ОРВИ, говорится в сообщении. В ночь на 24 февраля у него поднялась температура, и родители обратились в детскую неотложную помощь. Педиатр прибыл через 21 минуту, назначил лечение и передал пациента под наблюдение врачей поликлиники. На следующий день районный педиатр повторно осмотрел мальчика и уточнил тактику лечения.

Утром 25 февраля состояние ребенка ухудшилось, он потерял сознание и посинел. Скорая помощь и выездная педиатрическая бригада прибыли через семь минут после вызова. "К моменту прибытия врачей у пациента уже наступила биологическая смерть, которая и была зафиксирована медиками", – сообщили в департаменте. Проверка не выявила фактов несвоевременного реагирования на вызов и отказа в госпитализации. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

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