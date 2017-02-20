Умершему в Москве пятилетнему ребенку не отказывали в госпитализации Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Ребенок с тяжелыми хроническими заболеваниями наблюдался с рождения в поликлинике N 150 и часто лечился в больнице. С 11 февраля мальчика лечили на дому от ОРВИ, говорится в сообщении. В ночь на 24 февраля у него поднялась температура, и родители обратились в детскую неотложную помощь. Педиатр прибыл через 21 минуту, назначил лечение и передал пациента под наблюдение врачей поликлиники. На следующий день районный педиатр повторно осмотрел мальчика и уточнил тактику лечения.



Утром 25 февраля состояние ребенка ухудшилось, он потерял сознание и посинел. Скорая помощь и выездная педиатрическая бригада прибыли через семь минут после вызова. "К моменту прибытия врачей у пациента уже наступила биологическая смерть, которая и была зафиксирована медиками", – сообщили в департаменте. Проверка не выявила фактов несвоевременного реагирования на вызов и отказа в госпитализации. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.



Пятилетнему ребенку, умершему в результате обострения ротавирусной инфекции на юго-востоке Москвы, не отказывали в госпитализации. Об это сообщает столичный Департамент здравоохранения по результатам проверки.Ребенок с тяжелыми хроническими заболеваниями наблюдался с рождения в поликлинике N 150 и часто лечился в больнице. С 11 февраля мальчика лечили на дому от ОРВИ, говорится в сообщении. В ночь на 24 февраля у него поднялась температура, и родители обратились в детскую неотложную помощь. Педиатр прибыл через 21 минуту, назначил лечение и передал пациента под наблюдение врачей поликлиники. На следующий день районный педиатр повторно осмотрел мальчика и уточнил тактику лечения.Утром 25 февраля состояние ребенка ухудшилось, он потерял сознание и посинел. Скорая помощь и выездная педиатрическая бригада прибыли через семь минут после вызова. "К моменту прибытия врачей у пациента уже наступила биологическая смерть, которая и была зафиксирована медиками", – сообщили в департаменте. Проверка не выявила фактов несвоевременного реагирования на вызов и отказа в госпитализации. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 28 февраля 2017 г. Пятилетний ребенок умер после отказа в госпитализации

Мальчик заболел ротавирусной инфекцией, у него поднялась высокая температура. Мать вызвала ребенку скорую помощь, однако прибывшие медики отказались госпитализировать мальчика. Два дня спустя он скончался.

