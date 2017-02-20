Монорельс уже не смогут заменить трамваем: на пути встал жилой комплекс

Жители районов Бутырский, Марфино и Останкинский собрали более 1200 подписей за возвращение прежнего графика работы монорельса, сообщает портал TR.ru
. Постоянные пассажиры жалуются, что Московское центральное кольцо и новые станции метро не стали более удобной альтернативой монорельсу.
Они хотят, чтобы монорельс работал с 7:00 до 23:00, а интервалы движения в часы пик сократились. В январе, напомним, монорельс перевели на экскурсионный режим. Поезда ходят с восьми утра до восьми вечера с получасовыми интервалами. Это неудобно тем, кто едет на работу раньше, а возвращается позже указанного промежутка времени. Жители и депутаты Северо-Восточного округа обратились к префекту
. Тот назвал вопрос правомерным, но посоветовал сначала замерить пассажиропоток на монорельсе.
Ранее сообщалось, что часть трассы монорельса могут заменить трамвайной линией
. Однако главная цель – соединить ее с северо-западной трамвайной сетью – уже недостижима, пишет портал. Свободный участок между Дмитровским шоссе и трамвайной линией на улице Костякова отдан под строительство жилого комплекса. Другие варианты прохождения соединительной трассы более сложны, и для них менее важно использование части монорельса.
Другая нерешенной проблема для связи Бутырского района и Марьиной Рощи – отсутствие обустроенных пешеходных путей через Октябрьскую железную дорогу. Люди с риском для жизни
ходят через рельсы, потому что это наиболее короткий путь до станции метро "Фонвизинская". Безопасная же дорога занимает полчаса. Не решает всех транспортных проблем и недавнее продление автобусного маршрута Т3 до станции метро "Владыкино".