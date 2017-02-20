Монорельс уже не смогут заменить трамваем: на пути встал жилой комплекс

21 февраля 2017 г. Жители СВАО пожаловались префекту на долгое ожидание поездов монорельса

Жители и депутаты округа просят вернуть 10-15-минутные интервалы. Префект Валерий Виноградов предложил сначала вычислить, сколько людей пользуется монорельсом в часы пик, чтобы передать эти данные в Департамент транспорта.