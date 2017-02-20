Москвичи стали вдвое чаще жаловаться на невыплату зарплаты

В столице в прошлом году почти вдвое увеличилось количество жалоб о невыплате заработной платы, а число уголовных дел по преступлениям этой категории выросло почти в три раза. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель московского управления СК России Александр Дрыманов на расширенной коллегии в среду, 1 марта.
По его словам, в 2016 году в правоохранительные органы поступило 1170 сообщений о невыплате зарплаты против 698 годом ранее. По обращениям следователи возбудили 115 уголовных дел (в 2015 их было всего 47). В настоящий момент 13 из них находятся в судах для рассмотрения по существу, отметил Дрыманов. Он также добавил, что с лета прошлого года выявлять случаи невыплаты зарплаты следователям помогает Госинспекция труда в Москве.
Отметим, что наиболее резонансные скандалы вокруг невыплаты зарплаты связаны с представителями строительных профессий. Так, в середине февраля стало известно, что более 8,8 миллиона рублей своим сотрудникам задолжала компания "Горизонт", который заключил с мэрией контракты по возведению инфраструктурных объектов на общую сумму 5 миллиардов рублей. Со схожими проблемами регулярно сталкиваются
и работники, занятые в строительстве метрополитена.