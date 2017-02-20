Москвичи стали вдвое чаще жаловаться на невыплату зарплаты

20 февраля 2017 г. Строители Калининско-Солнцевской линии метро устроили забастовку из-за задержки зарплаты

Одного рабочего увезли в ОВД. После того, как на место забастовки приехали представители прокуратуры и Следственного комитета, представитель службы безопасности компании "Ингеоком" пообещал решить вопрос с задержкой зарплаты.