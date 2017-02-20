Москвичка погибла, упав с пролета третьего этажа в центре столицы

Женщина найдена мертвой в подъезде жилого дома в Пресненском районе столицы. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация об обнаружении трупа в жилом доме на улице Анатолия Живова.
В подъезде на лестничном пролете первого этажа оперативники обнаружили тело 31-летней жительницы дома без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, женщина упала с пролета третьего этажа, ударилась головой и умерла до приезда бригады скорой помощи. В квартире женщины было обнаружено направление на медицинское обследование в психиатрическую больницу имени Гиляровского, а в одной из сумочек покойной лежала записка со словами: "Простите меня, Боже, я кукнулась, попуталась".