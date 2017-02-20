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Участник проекта "Стопхам" создал в Москве "шариатский патруль"
1 марта 2017 г. | Время публикации 18:45
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Участник проекта "Стопхам" Ислам Исмаилов вместе с единомышленниками решил патрулировать улицы Москвы и выявлять мусульман, курящих и употребляющих спиртное в общественных местах. Движение Исмаилова получило название "Стоп харам" ("харам" - запретные действия в исламе).

В ролике "Стоп харам. Я готов умереть за ислам" активист заявляет: "Сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают. Мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать, призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали".

Суть проекта сводится к тому, что его участники будут патрулировать улицы Москвы и делать замечания мигрантам, записывая их при этом на камеру для последующей публикации на YouTube. Так, на видео Исмаилов упрекает приезжих в том, что они пьют водку у магазинов на площади трех вокзалов. Впрочем, в одном из эпизодов "шариатский патруль" делает замечание и женщине славянской внешности, идущей с сигаретой через подземный переход.
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