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В Москве объявлено штормовое предупреждение до позднего вечера
1 марта 2017 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 14:34
Рубрики: Погода  
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Reuters
Специалисты Росгидромета объявили в Москве штормовое предупреждение, которое будет действовать до 21:00, сообщает ТАСС. Синоптики ожидают, что в столичный регион нагрянет сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше.

В связи с опасными погодными условиями водителям рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться плохо укрепленных рекламных конструкций и дорожных знаков. Подобная погода ожидается в Москве на протяжении всей недели - порывы ветра будут усиливаться до 12-17 метров в секунду, подчеркнули эксперты.
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Среда, 1 марта 2017 г. // Последняя новость 17:31
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