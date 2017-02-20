В Москве объявлено штормовое предупреждение до позднего вечера Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Reuters Специалисты Росгидромета объявили в Москве штормовое предупреждение, которое будет действовать до 21:00, сообщает ТАСС. Синоптики ожидают, что в столичный регион нагрянет сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше.



В связи с опасными погодными условиями водителям рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться плохо укрепленных рекламных конструкций и дорожных знаков. Подобная погода ожидается в Москве на протяжении всей недели - порывы ветра будут усиливаться до 12-17 метров в секунду, подчеркнули эксперты.



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