В подмосковном Ступино избили депутата, который изобличал коррупцию в городе Рубрики: Криминал

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У пострадавшего сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей головы. "Он [Кузнецов] не исключает, что происходящее является местью за вышедшую на днях газету "Город на Оке", для которой он предоставил материалы своих депутатских расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района", – пишет журналист.



В выпуске газеты, о котором идет речь, подводятся "итоги первых 30 лет правления" главы Ступинского района Павла Челпана. В материалах говорится, что иностранных инвесторов принуждали перечислять "миллионы долларов в "благотворительные фонды", учредителями которых являются друзья и подчиненные Челпана.



Обзор газеты Кузнецов опубликовал в своем Двое неизвестных избили депутата подмосковного городского поселения Ступино Николая Кузнецова. Об этом сообщил в Facebook журналист "Независимой газеты" Алексей Горбачев. По его данным, на Кузнецова напали в подъезде его дома и целенаправленно били по голове несколько минут.У пострадавшего сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей головы. "Он [Кузнецов] не исключает, что происходящее является местью за вышедшую на днях газету "Город на Оке", для которой он предоставил материалы своих депутатских расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района", – пишет журналист.В выпуске газеты, о котором идет речь, подводятся "итоги первых 30 лет правления" главы Ступинского района Павла Челпана. В материалах говорится, что иностранных инвесторов принуждали перечислять "миллионы долларов в "благотворительные фонды", учредителями которых являются друзья и подчиненные Челпана.Обзор газеты Кузнецов опубликовал в своем Facebook 23 февраля. В номере также рассказывается о зарубежных поездках главы города, состоянии ЖКХ, обманутых дольщиках, ветхом жилом фонде и застройщике, который "кинул" город на миллиард рублей".



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