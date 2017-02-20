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В подмосковном Ступино избили депутата, который изобличал коррупцию в городе
1 марта 2017 г. | Время публикации 11:05 | Последние изменения 14:48
Рубрики: Криминал  
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Официальный сайт городского поселения Ступино
Двое неизвестных избили депутата подмосковного городского поселения Ступино Николая Кузнецова. Об этом сообщил в Facebook журналист "Независимой газеты" Алексей Горбачев. По его данным, на Кузнецова напали в подъезде его дома и целенаправленно били по голове несколько минут.

У пострадавшего сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей головы. "Он [Кузнецов] не исключает, что происходящее является местью за вышедшую на днях газету "Город на Оке", для которой он предоставил материалы своих депутатских расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района", – пишет журналист.

В выпуске газеты, о котором идет речь, подводятся "итоги первых 30 лет правления" главы Ступинского района Павла Челпана. В материалах говорится, что иностранных инвесторов принуждали перечислять "миллионы долларов в "благотворительные фонды", учредителями которых являются друзья и подчиненные Челпана.

Обзор газеты Кузнецов опубликовал в своем Facebook 23 февраля. В номере также рассказывается о зарубежных поездках главы города, состоянии ЖКХ, обманутых дольщиках, ветхом жилом фонде и застройщике, который "кинул" город на миллиард рублей".
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