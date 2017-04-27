]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
1
мая
pda
Поиск
Архив

На Москву наступает очередное похолодание, синоптики не исключают заморозки
1 мая 2017 г. | Время публикации 16:15
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Если завтра теплая погода еще будет благосклонна к жителям московского региона, то уже в среду начнется похолодание. В дневные часы температура воздуха не будет превышать 13-15 градусов тепла, а в четверг похолодает до плюс 11-13 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Основные холода ожидаются в ночь на пятницу: по области, особенно на севере Подмосковья, возможны заморозки до минус 2 градусов, хотя дневные температуры в последний день короткой рабочей недели сохранятся на уровне 11-13 градусов выше нуля.

"Температура сейчас соответствует в среднем последней пятидневке июля, то есть вчера и сегодня погода опережает свое климатическое развитие на три месяца. Фантастическая погода", - отметил Вильфанд. А вот заморозкам, по его словам, удивляться не нужно: для мая это типичное явление, особенно в первой декаде. "Тут ничего не сделаешь", - констатировал синоптик.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.05.2017   19:36
1
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 1 мая 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>