На Москву наступает очередное похолодание, синоптики не исключают заморозки Рубрики: Погода

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Основные холода ожидаются в ночь на пятницу: по области, особенно на севере Подмосковья, возможны заморозки до минус 2 градусов, хотя дневные температуры в последний день короткой рабочей недели сохранятся на уровне 11-13 градусов выше нуля.



"Температура сейчас соответствует в среднем последней пятидневке июля, то есть вчера и сегодня погода опережает свое климатическое развитие на три месяца. Фантастическая погода", - отметил Вильфанд. А вот заморозкам, по его словам, удивляться не нужно: для мая это типичное явление, особенно в первой декаде. "Тут ничего не сделаешь", - констатировал синоптик. Если завтра теплая погода еще будет благосклонна к жителям московского региона, то уже в среду начнется похолодание. В дневные часы температура воздуха не будет превышать 13-15 градусов тепла, а в четверг похолодает до плюс 11-13 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.Основные холода ожидаются в ночь на пятницу: по области, особенно на севере Подмосковья, возможны заморозки до минус 2 градусов, хотя дневные температуры в последний день короткой рабочей недели сохранятся на уровне 11-13 градусов выше нуля."Температура сейчас соответствует в среднем последней пятидневке июля, то есть вчера и сегодня погода опережает свое климатическое развитие на три месяца. Фантастическая погода", - отметил Вильфанд. А вот заморозкам, по его словам, удивляться не нужно: для мая это типичное явление, особенно в первой декаде. "Тут ничего не сделаешь", - констатировал синоптик.



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