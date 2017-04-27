Рейдерскими захватами московских парковок решил заняться Следственный комитет Рубрики: Автотранспорт

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Пострадавшие москвичи на протяжении длительного времени пытались добиться помощи от полиции, однако стражи порядка все жалобы проигнорировали. Как отмечают в СК, в рамках проверки будет также дана и оценка действиям сотрудников правоохранительных органов.



По данным телеканала



"Паркинг принадлежит собственникам квартир по долевому участию. Когда комплекс был сдан, управляющая компания, выбранная на общем собрании, приступила к эксплуатации. Непонятно, откуда появилась другая компания", - заявил один из местных жителей.



В городском управлении полиции заявили, что днем 26 апреля из упомянутого выше ЖК поступил электронный звонок. Собеседник стражей порядка пожаловался на конфликт, произошедший между гражданами и "захватчиками" парковки. Представитель МВД подчеркнул, что все участники конфликта были препровождены в территориальный отдел полиции. Столичное управление Следственного комитета России начало проверку по факту рейдерского захвата парковочных мест в Москве, исполнители которого угрозами заставляли автомобилистов подписывать кабальные договоры на обслуживание. Как сообщает телеканал "Вести-Москва" , всем несогласным пожгли машины.Пострадавшие москвичи на протяжении длительного времени пытались добиться помощи от полиции, однако стражи порядка все жалобы проигнорировали. Как отмечают в СК, в рамках проверки будет также дана и оценка действиям сотрудников правоохранительных органов.По данным телеканала Life , речь идет о парковке на территории жилого комплекса "Вершинино", расположенного в районе станции метро "Нагорная". По словам свидетелей, группа неизвестных проникла в операторскую будку многоуровнего паркинга, а затем, бросая шумовые гранаты и стреляя из неустановленного оружия, буквально начали выкуривать людей."Паркинг принадлежит собственникам квартир по долевому участию. Когда комплекс был сдан, управляющая компания, выбранная на общем собрании, приступила к эксплуатации. Непонятно, откуда появилась другая компания", - заявил один из местных жителей.В городском управлении полиции заявили, что днем 26 апреля из упомянутого выше ЖК поступил электронный звонок. Собеседник стражей порядка пожаловался на конфликт, произошедший между гражданами и "захватчиками" парковки. Представитель МВД подчеркнул, что все участники конфликта были препровождены в территориальный отдел полиции.



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