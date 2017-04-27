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Летний сезон открывается в столичных парках в Первомай Развлечения Рубрики: Праздники

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В новом сезоне в парках Москвы заработают 250 спортплощадок, пять летних кинотеатров и 12 скейт-парков, а также 60 танцевальных и концертных площадок, пять читален, 27 фонтанов, 13 лодочных станций и 27 зон отдыха у воды. Кроме того, к услугам москвичей и гостей столицы — почти 80 километров велодорожек и более 200 велопарковок.



С открытием летнего сезона в парках заработает более 250 кружков, секций, творческих студий. Большинство из них будут бесплатными. Например, беговые клубы, йога, фитнес, танцы, скандинавская ходьба, лектории, занятия иностранными языками. Кроме того, летом будут работать детские клубы с программами полного дня. Если в прошлом году на территориях парков прошло 2038 мероприятий, то в этом году планируется провести еще больше. Огромное количество программ пройдет 8 и 9 мая.



Свою программу на 1 мая подготовил парк Горького. С 12 часов у главного входа в парк гостей ждет тематическое голосование. Каждая арка между колоннами будет ассоциироваться со счастливым действием: "чувствовать", "заботиться", "слушать", "делиться". Также будет работать трапеция для полета и школа воздушной гимнастики. В парке пройдет легкоатлетический забег Gorky Park Runners, велозаезд, фитнес-тренировки и занятия йогой. В Зеленой школе расскажут о секретах скандинавского благополучия и дадут уроки шведского языка. На сцене летнего кинотеатра "Пионер" выступят популярные стендап-комики — участники шоу "Открытый микрофон".



Гости парка искусств "Музеон" смогут попробовать свои силы в танцевальном соревновании и увидеть самые яркие постановки фестиваля "Ключи". Участники команды "Чердак Джека" проведут мастер-классы по экспериментальным танцам и прочтут лекции о зарождении современных танцевальных стилей.



В парке "Сокольники" состоится масштабный музыкальный фестиваль. Его участниками станут команды Dezery, Cruel Tie, Glintshake, Ocean Jet и Brazzaville. Гостей также ждут диджей-сеты резидентов популярных радиостанций. А на парковой территории установят арт-объект "Актуальное в 3D" — силуэты хедлайнеров заранее отсканируют и напечатают на 3D-принтере в полный рост. Гостям предложат исполнить мелодии на музыкальных инструментах, в этом им помогут профессиональные музыканты.



Посетители сада "Эрмитаж" с 13:00 станут свидетелями поэтического перформанса театральных актеров Елены Маховой, Натальи Горбас, Артема Цуканова и Игоря Иванова. Гостей также приглашают посетить лекции экологов, социальных предпринимателей, дизайнеров и молодых стартаперов. Они расскажут о своих социальных проектах и создании оригинальных арт-объектов. Юные участники мероприятия смогут смастерить поделки из природных материалов, а любители активного отдыха — посетить танцевальные мастер-классы и показательные тренировкипо йоге и цигуну. Также перед гостями сада выступят группы "Счастье внутри" и RocknLora.



Открытие летнего сезона в саду имени Баумана напомнит о советских первомайских демонстрациях начала 1920-х годов. Посетителей ожидают театральный перформанс театра "От земли. Супрематические крестьяне", поэтические чтения и музыкальные выступления. Композитор Сергей Загний и исполнитель на терменвоксе Петра Термена представят авангардную советскую музыкальную программу. За диджейский пульт встанут музыкант и композитор Саша Ночина, а также Артур Кузьмин.



Гости Таганского парка смогут принять участие в квесте-приключении. Участникам увлекательной игры предстоит выполнить задания во всех уголках парка и открыть для себя много нового. Там будут скрыты зеркальные дома, животные и домики фей. На эстраде выступят группа "Полынь" и Саша Виноградова. А для детей пройдут творческие мастер-классы по плетению венков и созданию накидок из природных материалов.



В парке "Красная Пресня" пройдет джазовая концертная программа, подготовленная молодыми российскими исполнительницами Ольгой Абдуллиной, Оксаной Казаковой, Аленой Roxis и Нани Евой. А день в парке Победы на Поклонной горе будет полностью посвящен молодежной культуре. Посетителей ждет концерт с участием Александры Беляковой, певца Вахтанга, участниц проекта "Голос. Дети" Рагды Ханиевой и Лизы Пурис. Хедлайнером станет певец Базиль. На скейт-площадке пройдут показательные выступления по экстремальным видам спорта и мастер-классы по чирлидингу.



Праздник в Измайловском парке в 13:00 откроет первомайское шествие пионеров, барабанщиков и ходулистов с транспарантами. Весь день со сцены будут звучать песни времен СССР и музыкальные вариации на эту тему. Исполнят композиции коллективы, вдохновленные музыкой советской эстрады, и кавер-группы "Синатра-бэнд", RocknLora, "2050" и "Дилижанс-бэнд". Хедлайнером станет рок-группа "Маша и Медведи". В выставочной зоне все желающие увидят ретроавтомобили, патефоны, архивные плакаты и фотографии советской эпохи. В интерактивной зоне можно будет сделать памятное фото, а в спортивной — зарядку. Завершится день запуском шаров и праздничным салютом.



На сцену парка "Кузьминки" в 13:00 выйдут фокусники. Хедлайнером иллюзионной программы станет полуфиналист шоу "Удиви меня" Виктор Дэгео. Зрители увидят "Невероятное появление человека", исчезновение предметов и левитацию. За музыкальное настроение отвечает оркестр балканской музыки Bubamara Brass Band. На детской площадке откроется мастерская магического реквизита, где юных посетителей научат делать "волшебные" палочки, шляпы и мантии. Программу продолжит уличный музыкальный перформанс "Алхимический театр Ambox". А тренеры клубов "Пойдем ходить!", Wake & Run и "OCR Банда" проведут открытые занятия.



В парке "Садовники" с 14:00 пройдет фестиваль женского вокала "Май" с участием Анны Ворфоломеевой, групп "Наадя", Alina Os, Julia Smiles и других. Для любителей спорта пройдет занятие по волейболу с участием клуба Volley Park Club и мастер-класс по обслуживанию велосипеда.



Летний сезон в Перовском парке откроют "Джазовые импровизации". Посетители познакомятся с разными направлениями джаза: от традиционного новоорлеанского до свинга и блюза. Участниками праздника станут группа Shoo, Алина Ростоцкая, группа Jazz Mobile, струнный квартет "Каприс" и танцевальная школа Swing in Moscow. На центральной аллее парка установят декорации на тему джаза, а профессиональные танцоры будут проводить мастер-классы по различным направлениям джазового танца.



В парке "Фили" в 12:00 начнется показ фильмов советской эпохи в сопровождении тапера. В Бабушкинском парке в 13:00 состоится "Цветочное дефиле", участники которого продемонстрируют дизайнерские прически в виде цветов. В Воронцовском парке в 13:00 откроется зона сторителлинга и мастер-классов по ораторскому искусству. В 13:00 на центральной площади парка "Северное Тушино" начнутся танцевальные мастер-классы. Участники смогут освоить рокабилли, свинг и буги-вуги. Открытие летнего сезона также пройдет в Лианозовском и Гончаровском парках, парке Артема Боровика и Сиреневом саду.



1 мая в столичных парках откроется летний сезон, сообщил порталу мэра и правительства столицы руководитель департамента культуры Александр Кибовский. В этот день заработает летняя инфраструктура, пройдут праздничные мероприятия, начнутся тренировки и другие регулярные занятия под открытым небом.В новом сезоне в парках Москвы заработают 250 спортплощадок, пять летних кинотеатров и 12 скейт-парков, а также 60 танцевальных и концертных площадок, пять читален, 27 фонтанов, 13 лодочных станций и 27 зон отдыха у воды. Кроме того, к услугам москвичей и гостей столицы — почти 80 километров велодорожек и более 200 велопарковок.С открытием летнего сезона в парках заработает более 250 кружков, секций, творческих студий. Большинство из них будут бесплатными. Например, беговые клубы, йога, фитнес, танцы, скандинавская ходьба, лектории, занятия иностранными языками. Кроме того, летом будут работать детские клубы с программами полного дня. Если в прошлом году на территориях парков прошло 2038 мероприятий, то в этом году планируется провести еще больше. Огромное количество программ пройдет 8 и 9 мая.Свою программу на 1 мая подготовил. С 12 часов у главного входа в парк гостей ждет тематическое голосование. Каждая арка между колоннами будет ассоциироваться со счастливым действием: "чувствовать", "заботиться", "слушать", "делиться". Также будет работать трапеция для полета и школа воздушной гимнастики. В парке пройдет легкоатлетический забег Gorky Park Runners, велозаезд, фитнес-тренировки и занятия йогой. В Зеленой школе расскажут о секретах скандинавского благополучия и дадут уроки шведского языка. На сцене летнего кинотеатра "Пионер" выступят популярные стендап-комики — участники шоу "Открытый микрофон".Гостисмогут попробовать свои силы в танцевальном соревновании и увидеть самые яркие постановки фестиваля "Ключи". Участники команды "Чердак Джека" проведут мастер-классы по экспериментальным танцам и прочтут лекции о зарождении современных танцевальных стилей.состоится масштабный музыкальный фестиваль. Его участниками станут команды Dezery, Cruel Tie, Glintshake, Ocean Jet и Brazzaville. Гостей также ждут диджей-сеты резидентов популярных радиостанций. А на парковой территории установят арт-объект "Актуальное в 3D" — силуэты хедлайнеров заранее отсканируют и напечатают на 3D-принтере в полный рост. Гостям предложат исполнить мелодии на музыкальных инструментах, в этом им помогут профессиональные музыканты.Посетителис 13:00 станут свидетелями поэтического перформанса театральных актеров Елены Маховой, Натальи Горбас, Артема Цуканова и Игоря Иванова. Гостей также приглашают посетить лекции экологов, социальных предпринимателей, дизайнеров и молодых стартаперов. Они расскажут о своих социальных проектах и создании оригинальных арт-объектов. Юные участники мероприятия смогут смастерить поделки из природных материалов, а любители активного отдыха — посетить танцевальные мастер-классы и показательные тренировкипо йоге и цигуну. Также перед гостями сада выступят группы "Счастье внутри" и RocknLora.Открытие летнего сезонанапомнит о советских первомайских демонстрациях начала 1920-х годов. Посетителей ожидают театральный перформанс театра "От земли. Супрематические крестьяне", поэтические чтения и музыкальные выступления. Композитор Сергей Загний и исполнитель на терменвоксе Петра Термена представят авангардную советскую музыкальную программу. За диджейский пульт встанут музыкант и композитор Саша Ночина, а также Артур Кузьмин.Гостисмогут принять участие в квесте-приключении. Участникам увлекательной игры предстоит выполнить задания во всех уголках парка и открыть для себя много нового. Там будут скрыты зеркальные дома, животные и домики фей. На эстраде выступят группа "Полынь" и Саша Виноградова. А для детей пройдут творческие мастер-классы по плетению венков и созданию накидок из природных материалов.В паркепройдет джазовая концертная программа, подготовленная молодыми российскими исполнительницами Ольгой Абдуллиной, Оксаной Казаковой, Аленой Roxis и Нани Евой. А деньбудет полностью посвящен молодежной культуре. Посетителей ждет концерт с участием Александры Беляковой, певца Вахтанга, участниц проекта "Голос. Дети" Рагды Ханиевой и Лизы Пурис. Хедлайнером станет певец Базиль. На скейт-площадке пройдут показательные выступления по экстремальным видам спорта и мастер-классы по чирлидингу.Праздникв 13:00 откроет первомайское шествие пионеров, барабанщиков и ходулистов с транспарантами. Весь день со сцены будут звучать песни времен СССР и музыкальные вариации на эту тему. Исполнят композиции коллективы, вдохновленные музыкой советской эстрады, и кавер-группы "Синатра-бэнд", RocknLora, "2050" и "Дилижанс-бэнд". Хедлайнером станет рок-группа "Маша и Медведи". В выставочной зоне все желающие увидят ретроавтомобили, патефоны, архивные плакаты и фотографии советской эпохи. В интерактивной зоне можно будет сделать памятное фото, а в спортивной — зарядку. Завершится день запуском шаров и праздничным салютом.На сценув 13:00 выйдут фокусники. Хедлайнером иллюзионной программы станет полуфиналист шоу "Удиви меня" Виктор Дэгео. Зрители увидят "Невероятное появление человека", исчезновение предметов и левитацию. За музыкальное настроение отвечает оркестр балканской музыки Bubamara Brass Band. На детской площадке откроется мастерская магического реквизита, где юных посетителей научат делать "волшебные" палочки, шляпы и мантии. Программу продолжит уличный музыкальный перформанс "Алхимический театр Ambox". А тренеры клубов "Пойдем ходить!", Wake & Run и "OCR Банда" проведут открытые занятия.с 14:00 пройдет фестиваль женского вокала "Май" с участием Анны Ворфоломеевой, групп "Наадя", Alina Os, Julia Smiles и других. Для любителей спорта пройдет занятие по волейболу с участием клуба Volley Park Club и мастер-класс по обслуживанию велосипеда.Летний сезоноткроют "Джазовые импровизации". Посетители познакомятся с разными направлениями джаза: от традиционного новоорлеанского до свинга и блюза. Участниками праздника станут группа Shoo, Алина Ростоцкая, группа Jazz Mobile, струнный квартет "Каприс" и танцевальная школа Swing in Moscow. На центральной аллее парка установят декорации на тему джаза, а профессиональные танцоры будут проводить мастер-классы по различным направлениям джазового танца.в 12:00 начнется показ фильмов советской эпохи в сопровождении тапера. Вв 13:00 состоится "Цветочное дефиле", участники которого продемонстрируют дизайнерские прически в виде цветов. Вв 13:00 откроется зона сторителлинга и мастер-классов по ораторскому искусству. В 13:00 на центральной площадиначнутся танцевальные мастер-классы. Участники смогут освоить рокабилли, свинг и буги-вуги. Открытие летнего сезона также пройдет в Лианозовском и Гончаровском парках, парке Артема Боровика и Сиреневом саду.



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