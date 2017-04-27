После "планового" сброса воды с Рублевской плотины в Москве подтопило набережные на Воробьевых горах Рубрики: Происшествия

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В результате сброса воды подтопило пешеходные дорожки возле реки в Кунцево: там уровень воды в реке превышает средние многолетние значения на 165 сантиметров. В районе Воробьевых гор подтопило набережные, уровень воды превысил норму на 70 сантиметров. Последствия сброса воды также заметны возле Крылатского моста (40 сантиметров).



"В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москвы-реки", - заявил Марьян. Он подчеркнул, что никаких серьезных последствий нет, угрозы жилым домам, инфраструктуре и объектам экономики не существует, а "ситуация находится под полным контролем". В настоящий момент уровень воды начал снижаться, хотя сбросы с плотины продолжаются. Плановые сбросы воды с Рублевской плотины в Москве привели к тому, что уровень воды в верхней части Москвы-реки резко вырос, причем в некоторых местах - более чем на полтора метра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника столичной городской поисково-спасательной службы Василия Марьяна.В результате сброса воды подтопило пешеходные дорожки возле реки в Кунцево: там уровень воды в реке превышает средние многолетние значения на 165 сантиметров. В районе Воробьевых гор подтопило набережные, уровень воды превысил норму на 70 сантиметров. Последствия сброса воды также заметны возле Крылатского моста (40 сантиметров)."В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москвы-реки", - заявил Марьян. Он подчеркнул, что никаких серьезных последствий нет, угрозы жилым домам, инфраструктуре и объектам экономики не существует, а "ситуация находится под полным контролем". В настоящий момент уровень воды начал снижаться, хотя сбросы с плотины продолжаются.



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