Мэрия готовилась к "реновации" за полгода до февральской встречи Путина и Собянина

28 апреля 2017 г. Собянин пообещал 8 поправок в закон о "реновации": новую квартиру дадут в том же квартале, от сноса можно отказаться

Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая центр Москвы, обещают гарантировать новые квартиры в том же районе, а по факту - в том же квартале. Против участия в программе можно будет проголосовать на общем собрании собственников.