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В центре Москвы стартовало шествие, посвященное Дню труда
1 мая 2017 г. | Время публикации 10:46
Рубрики: Праздники, Общество  
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© РИА Новости / Илья Питалев
Утром 1 мая в центре Москвы началось шествие, посвященное Празднику весны и труда. Колонны во главе с профсоюзами следуют по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск, а завершится мероприятие на Красной площади.

Представители московских профсоюзов ранее отмечали, что основная часть акции пройдет на Красной площади - на трибуны у стен Кремля приглашены более 6,5 тысяч из числа ветеранов труда и ветеранов войны, а также представители молодежных движений. Профсоюзы выдвигают требования по улучшению условий труда, сокращению вредных факторов на производстве, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, а также выполнению всех социальных гарантий, сообщает РИА "Новости".

По словам корреспондента агентства, во главе одной из колонн идет мэр Москвы Сергей Собянин вместе с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым и председателем Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым. За ними следуют люди с цветами, флагами и воздушными шарами.

Напомним, движение транспорта по многим улицам сегодня перекрыто. Конкретный перечень адресов ранее назвали в информационном центре городского департамента транспорта.
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Понедельник, 1 мая 2017 г. // Последняя новость 10:46
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