В центре Москвы стартовало шествие, посвященное Дню труда

Утром 1 мая в центре Москвы началось шествие, посвященное Празднику весны и труда. Колонны во главе с профсоюзами следуют по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск, а завершится мероприятие на Красной площади.
Представители московских профсоюзов ранее отмечали, что основная часть акции пройдет на Красной площади - на трибуны у стен Кремля приглашены более 6,5 тысяч из числа ветеранов труда и ветеранов войны, а также представители молодежных движений. Профсоюзы выдвигают требования по улучшению условий труда, сокращению вредных факторов на производстве, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, а также выполнению всех социальных гарантий, сообщает РИА "Новости"
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По словам корреспондента агентства, во главе одной из колонн идет мэр Москвы Сергей Собянин вместе с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым и председателем Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым. За ними следуют люди с цветами, флагами и воздушными шарами.
Напомним, движение транспорта по многим улицам сегодня перекрыто. Конкретный перечень адресов ранее назвали
в информационном центре городского департамента транспорта.