В центре Москвы стартовало шествие, посвященное Дню труда

30 апреля 2017 г. В Москве 1 мая перекроют несколько улиц из-за праздничных демонстраций

Запускать движение будут по мере прохождения колонн на демонстрациях. Мэрия Москвы ранее одобрила проведение в столице как минимум пяти массовых мероприятий, включая акцию от Федерации независимых профсоюзов.