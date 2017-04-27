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В московских квартирах из-за теплой погоды начали отключать отопление
1 мая 2017 г. | Время публикации 13:45
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Столичные энергетики с 1 мая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина начали отключение отопления в городе: система теплоснабжения переводится на летний режим работы. Отопительный период завершился, поскольку средняя температура воздуха в течение пяти суток подряд превышала плюс 8 градусов.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, отключение отопления пройдет за три дня, поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники, передает "Интерфакс".

Кроме того, в столице начинаются профилактические работы на системах теплоснабжения 73 тысяч зданий, в том числе более 33 тысяч жилых домов и 7,5 тысячи социальных объектов. Ремонтные работы также коснутся районных и квартальных тепловых станций, малых котельных и тепловых пунктов - это подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов.
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Понедельник, 1 мая 2017 г. // Последняя новость 13:45
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