Экологи предупредили об опасности загрязнения воздуха на востоке Москвы

Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России выступила с критикой действий надзорных органов в связи с длительной невозможностью определить источник загрязнения воздуха в московском регионе. По мнению специалистов, в настоящий момент существует значительная опасность загрязнения воздуха, особенно на востоке столицы, передает "Интерфакс"
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В пресс-службе Совета напомнили, что именно департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы закрыл
публичный просмотр сайта Мосэкомониторинга, который позволял в онлайн-режиме отслеживать источники загрязнения. Представители СПЧ потребовали восстановить работу сайта и провести проверки и расследование ситуации с аномально высокими концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на востоке столичного региона.
В сообщении Совета подчеркивается, что в ближайшее время планируется провести выездное совещание по проблеме выбросов загрязняющих веществ на востоке Москвы. По его результатам будет подготовлен специальный доклад для президента России Владимира Путина.
Напомним, сайт Мосэкомониторинга был закрыт в середине сентября "в связи с модернизацией". В мэрии тогда заявили, что данные о загрязнении воздуха будут публиковаться на странице департамента природопользования и охраны окружающей среды, однако вместо подробных данных с 56 станций, которые были доступны на сайте "Мосэкомониторинга" и обновлялись каждый час, сайт департамента публикует информацию лишь два раза в сутки. При этом сведения о загрязнителях воздуха приводятся крайне размыто, и сделать выводы по ним не представляется возможным.
Примечательно, что сайт "Мосэкомониторинга" был отключен вскоре
после того, как юго-восток Москвы, а также Балашиха, Реутов и Люберцы стали задыхаться от загрязнения воздуха. Представитель департамента природопользования объяснил это необходимостью модернизации программного обеспечения и оперативной системы баз данных. Эксперты "Гринпис России" на это, впрочем, возразили, что отключать сайт следовало бы только после введения новой системы в строй.