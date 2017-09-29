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Полиция разогнала митинг метростроевцев, которым не выплачивают зарплату
1 октября 2017 г. | Время публикации 15:36 | Последние изменения 15:38
Рубрики: Общество, Метрополитен  
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Global Look Press
В воскресенье днем полиция разогнала митинг в поддержку оставшихся без заработной платы рабочих компании "Ингеоком", участвовавших в расширении столичного метрополитена, строительстве МЦК и реконструкции стадиона "Лужники". Как передает портал "ОВД-Инфо", акция проходила возле здания правительства Москвы.

По данным правозащитников, в общей сложности были задержаны 16 человек. В автозаках, помимо метростроевцев, оказались члены "Революционной рабочей партии", а также активисты "Левого блока". Их направили в отделение полиции Пресненского района в центре города.

Были задержаны Александр Зимбовский, Владимир Мушаев, Олег Пятничко, Алексей Кобаидзе, Вячеслав Попов, Данила Свирков, Сулеймон Абдулоев, Зайниддин Асоев, а также еще несколько человек, у которых названы только фамилии: Каинов, Хайритдинов, Баротов, Пискунов, Сафоров, Халиков, Наврузи и Шафиев.

Ранее активист Александр Зимбовский рассказал "Эху Москвы", что рабочие собирались прийти сегодня к зданию столичного правительства в надежде добиться справедливости в вопросе выплат заработной платы. До этого они обращались в другие инстанции, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Отметим, что история с невыплатой зарплаты сотрудникам "Ингеоком" тянется уже многие месяцы. В марте этого года обделенные рабочие объявили забастовку и начали подавать иски в суд. В то же время заместитель гендиректора "Ингеокома" Кирилл Петров утверждал, что никаких долгов перед работниками у компании нет, а смотреть надо в сторону ее субподрядчиков. Подобные схемы с использованием субподрядчиков встречаются при строительстве метро регулярно. Это позволяет крупным фирмам избегать серьезных наказаний.
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