Власти предупредили москвичей о 10-балльных пробках в начале сентября Рубрики: Автотранспорт

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По сравнению с прошлой неделей автомобилей на дорогах Москвы уже стало значительно больше - рост составил 60 тысяч машин в сутки. Вечером в часы пик пробки достигали 8-9 баллов, отметил замглавы ЦОДД Александр Поляков. Основные затруднения в ближайшие дни будут наблюдаться с 7 до 9 утра и с 16 до 20 часов. Водители, по прогнозам, будут терять на треть больше времени в пробках на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Рязанском проспекте и Щелковском шоссе, где продолжается реконструкция.



По вечерам наибольшие сложности будут наблюдаться на магистралях, сужающихся после МКАД. Самые проблемные - Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица и Рязанский проспект. В центре Москвы из-за продолжающегося ремонта улиц пробки могут достичь 9-10 баллов. Основные затруднения будут наблюдаться на Кремлевской набережной, Садовом и Бульварном кольцах, улицах Серафимовича, Полянка и Малая Дмитровка.



В связи с подготовкой к новому учебному году локальные пробки прогнозируются вблизи крупных торговых центров, цветочных базаров на Рижском и Киевском вокзалах и в других местах массового скопления людей. Водителей просят избегать транзитных поездок через центр, по возможности пользоваться общественным транспортом или заранее планировать маршрут.



Отметим, что накануне 1 сентября в Москве фиксировали 8-балльные пробки на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах, Кремлевской и Москворецкой набережных. Утром в День знаний, несмотря на перекрытия улиц в связи с



Серьезные трудности на дорогах ожидаются в Москве в ближайшие дни в утренние и вечерние часы пик, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Увеличение пробок связано с окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году. Кроме того, в центре столицы еще не завершилось благоустройство по программе "Моя улица".По сравнению с прошлой неделей автомобилей на дорогах Москвы уже стало значительно больше - рост составил 60 тысяч машин в сутки. Вечером в часы пик пробки достигали 8-9 баллов, отметил замглавы ЦОДД Александр Поляков. Основные затруднения в ближайшие дни будут наблюдаться с 7 до 9 утра и с 16 до 20 часов. Водители, по прогнозам, будут терять на треть больше времени в пробках на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Рязанском проспекте и Щелковском шоссе, где продолжается реконструкция.По вечерам наибольшие сложности будут наблюдаться на магистралях, сужающихся после МКАД. Самые проблемные - Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица и Рязанский проспект. В центре Москвы из-за продолжающегося ремонта улиц пробки могут достичь 9-10 баллов. Основные затруднения будут наблюдаться на Кремлевской набережной, Садовом и Бульварном кольцах, улицах Серафимовича, Полянка и Малая Дмитровка.В связи с подготовкой к новому учебному году локальные пробки прогнозируются вблизи крупных торговых центров, цветочных базаров на Рижском и Киевском вокзалах и в других местах массового скопления людей. Водителей просят избегать транзитных поездок через центр, по возможности пользоваться общественным транспортом или заранее планировать маршрут.Отметим, что накануне 1 сентября в Москве фиксировали 8-балльные пробки на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах, Кремлевской и Москворецкой набережных. Утром в День знаний, несмотря на перекрытия улиц в связи с Курбан-байрамом , "Яндекс.Пробки" оценил загруженность дорог в 4 балла. Такой же показатель сохраняется и на момент написания заметки.



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