Более 200 тысяч верующих отпраздновали Курбан-байрам возле московских мечетей Рубрики: Общество

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В столице были перекрыты улицы вблизи мечетей, станция метро "Проспект Мира" Кольцевой линии до 11:00 работала только на выход. Несмотря на перекрытия, сервис "Яндекс.Пробки" оценивал загруженность дорог утром всего в четыре балла, передает



Основные затруднения будут наблюдаться с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00. На дорожной ситуации в том числе отразится неоконченное благоустройство по программе "Моя улица" и возможное ухудшение погоды. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, с понедельника в столице ожидаются небольшие дожди. Власти советуют горожанам по пересесть на общественный транспорт или сдвинуть поездки на автомобиле на внепиковые часы.



В метро утром в пятницу плотный трафик наблюдался с шести утра, отмечает



Напомним, на прошлой неделе появились слухи, что несколько школ в районе Соборной мечети могут перенести празднование Дня знаний из-за Курбан-байрама, но они не подтвердились. Линейку перенесла только школа 2107, объединенная со школой 1215. При этом в управляющем совете подчеркнули, что такое решение принято не столько из-за Курбан-байрама, сколько из-за того, что многим семьям неудобно возвращаться с отдыха на один рабочий день перед выходными.



"Газета.Ru" добавляет, что в некоторых школах торжественные линейки начались не в 8 утра, но, опять же, не в связи с мусульманским праздником, а из-за объединения с другими учебными заведениями. В результате штат сократился, но директор на несколько объединенных школ остался формально один. Поэтому руководство устраивает линейки по "сеансам". По словам школьников, в этом году поток прихожан, идущих к Соборной мечети, перегородили так, чтобы не мешать учащимся.



#КурбанБайрам в Отрадном pic.twitter.com/d7NKT9TU3A— Антон Б. (30+) (@antonb_ru) September 1, 2017 Более 200 тысяч верующих приняли участие в утренних молитвах по случаю мусульманского праздника Курбан-байрама в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. По данным полиции, инцидентов и нарушений общественного порядка не зафиксировано. Возле мечетей и на дополнительных площадках для богослужений дежурили полицейские и около тысячи сотрудников Росгвардии.В столице были перекрыты улицы вблизи мечетей, станция метро "Проспект Мира" Кольцевой линии до 11:00 работала только на выход. Несмотря на перекрытия, сервис "Яндекс.Пробки" оценивал загруженность дорог утром всего в четыре балла, передает РИАМО . Однако в ближайшие дни из-за окончания сезона отпусков в утренний и вечерний часы пик возможны пробки в 9, а местами и в 10 баллов, прогнозирует Центр организации дорожного движения.Основные затруднения будут наблюдаться с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00. На дорожной ситуации в том числе отразится неоконченное благоустройство по программе "Моя улица" и возможное ухудшение погоды. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, с понедельника в столице ожидаются небольшие дожди. Власти советуют горожанам по пересесть на общественный транспорт или сдвинуть поездки на автомобиле на внепиковые часы.В метро утром в пятницу плотный трафик наблюдался с шести утра, отмечает "Газета.Ru" в своей трансляции. О происшествиях в хронике не сообщается. Прихожане начали расходиться в 8 утра после окончания молитвы, однако даже к началу десятого поток мусульман, идущих от Соборной мечети, не иссякал. На ближайших станциях метро наблюдалось столпотворение.Напомним, на прошлой неделе появились слухи, что несколько школ в районе Соборной мечети могут перенести празднование Дня знаний из-за Курбан-байрама, но они не подтвердились. Линейку перенесла только школа 2107, объединенная со школой 1215. При этом в управляющем совете подчеркнули, что такое решение принято не столько из-за Курбан-байрама, сколько из-за того, что многим семьям неудобно возвращаться с отдыха на один рабочий день перед выходными."Газета.Ru" добавляет, что в некоторых школах торжественные линейки начались не в 8 утра, но, опять же, не в связи с мусульманским праздником, а из-за объединения с другими учебными заведениями. В результате штат сократился, но директор на несколько объединенных школ остался формально один. Поэтому руководство устраивает линейки по "сеансам". По словам школьников, в этом году поток прихожан, идущих к Соборной мечети, перегородили так, чтобы не мешать учащимся.



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