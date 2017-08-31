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Улицу в Зеленограде назовут в честь погибшего при освобождении бесланской школы Героя России
1 сентября 2017 г. | Время публикации 10:09
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Улицу в районе Крюково Зеленоградского округа Москвы назовут в честь Героя России Дмитрия Разумовского, погибшего при освобождении заложников в захваченной терроистами школе в Беслане. Об этом сообщает mos.ru. Улица Дмитрия Разумовского появится на месте Проектируемых проездов N6719 и 6721.

Погибший военный жил в Крюково в конце 1980-х годов, многие местные жители хорошо его помнит, отмечает портал. В память о нем в районе ежегодно проходит турнир Гран-при по парашютному спорту на точность приземления. В Беслане на месте гибели подполковника установлена памятная плита. В его честь также названа одна из улиц Ульяновска, где он жил в ранние годы.

3 сентября 2004 года, на третий день захвата бесланской школы боевиками, группа Разумовского получила приказ штурмовать здание. Перед этим в спортзале, где содержалось большинство заложников, произошли взрывы и обрушилась часть крыши. Выжившие заложники стали разбегаться. Разумовский под шквальным огнем указывал подчиненным на огневые точки противника, но был убит снайпером во дворе школы. Звание Героя России Разумовскому присвоили посмертно.

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Москве пройдет акция "Помнить, чтобы жить". Горожане почтят память погибших в терактах на Дубровке, улице Гурьянова и Каширском шоссе, возле станции метро "Рижская", на станциях "Парк культуры", "Лубянка" и "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади и у гостиницы "Националь" на Тверской улице. Акция пройдет на Авиационной улице у монумента памяти воинам, погибшим в горячих точках. У памятника жертвам трагедии в Беслане на Солянке пройдет "Митинг без слов".
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