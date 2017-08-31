Улицу в Зеленограде назовут в честь погибшего при освобождении бесланской школы Героя России Рубрики: Общество

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Погибший военный жил в Крюково в конце 1980-х годов, многие местные жители хорошо его помнит, отмечает портал. В память о нем в районе ежегодно проходит турнир Гран-при по парашютному спорту на точность приземления. В Беслане на месте гибели подполковника установлена памятная плита. В его честь также названа одна из улиц Ульяновска, где он жил в ранние годы.



3 сентября 2004 года, на третий день захвата бесланской школы боевиками, группа Разумовского получила приказ штурмовать здание. Перед этим в спортзале, где содержалось большинство заложников, произошли взрывы и обрушилась часть крыши. Выжившие заложники стали разбегаться. Разумовский под шквальным огнем указывал подчиненным на огневые точки противника, но был убит снайпером во дворе школы. Звание Героя России Разумовскому присвоили посмертно.



3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Москве пройдет акция "Помнить, чтобы жить". Горожане почтят память погибших в терактах на Дубровке, улице Гурьянова и Каширском шоссе, возле станции метро "Рижская", на станциях "Парк культуры", "Лубянка" и "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади и у гостиницы "Националь" на Тверской улице. Акция пройдет на Авиационной улице у монумента памяти воинам, погибшим в горячих точках. У памятника жертвам трагедии в Беслане на Солянке пройдет "Митинг без слов". Улицу в районе Крюково Зеленоградского округа Москвы назовут в честь Героя России Дмитрия Разумовского, погибшего при освобождении заложников в захваченной терроистами школе в Беслане. Об этом сообщает mos.ru . Улица Дмитрия Разумовского появится на месте Проектируемых проездов N6719 и 6721.Погибший военный жил в Крюково в конце 1980-х годов, многие местные жители хорошо его помнит, отмечает портал. В память о нем в районе ежегодно проходит турнир Гран-при по парашютному спорту на точность приземления. В Беслане на месте гибели подполковника установлена памятная плита. В его честь также названа одна из улиц Ульяновска, где он жил в ранние годы.3 сентября 2004 года, на третий день захвата бесланской школы боевиками, группа Разумовского получила приказ штурмовать здание. Перед этим в спортзале, где содержалось большинство заложников, произошли взрывы и обрушилась часть крыши. Выжившие заложники стали разбегаться. Разумовский под шквальным огнем указывал подчиненным на огневые точки противника, но был убит снайпером во дворе школы. Звание Героя России Разумовскому присвоили посмертно.3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Москве пройдет акция "Помнить, чтобы жить". Горожане почтят память погибших в терактах на Дубровке, улице Гурьянова и Каширском шоссе, возле станции метро "Рижская", на станциях "Парк культуры", "Лубянка" и "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади и у гостиницы "Националь" на Тверской улице. Акция пройдет на Авиационной улице у монумента памяти воинам, погибшим в горячих точках. У памятника жертвам трагедии в Беслане на Солянке пройдет "Митинг без слов".



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