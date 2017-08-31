Муниципальные депутаты рассказали о "спецоперации" избиркомов по срыву досрочного голосования

31 августа 2017 г. Активисты рассказали об "адище" в первый день досрочного голосования на московских выборах

Городские активисты утверждают, что людей на участки массово привозили социальные работники, чтобы те проголосовали за кандидатов-единороссов. Независимые наблюдатели проконтролировать процесс смогли не везде.