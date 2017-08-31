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Муниципальные депутаты рассказали о "спецоперации" избиркомов по срыву досрочного голосования
1 сентября 2017 г. | Время публикации 18:39
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В избирательных комиссиях сразу нескольких районов Москвы накануне было сорвано досрочное голосование перед грядущими муниципальными выборами. Так, в районе Зюзино заместитель председателя избиркома "пропала" вместе с печатью, из-за чего пришедшие на участок избиратели не смогли проголосовать. Местный муниципальный депутат Константин Янкаускас на своей странице в Facebook рассказывает, что такую ситуацию можно было наблюдать по всему городу.

"Речь не о единичном случае, а спланированной спецоперации. Мало того, что информации о муниципальных выборах нет вообще - ни на городском телевидении, ни в окружных газетах, так еще и узнавшим о выборах избирателям, которые не смогут проголосовать 10-го сентября, не дают голосовать досрочно", - заявил Янкаускас.

Муниципальный депутат из района Братеево Дарья Сорокина также отметила, что местный избирком создает искусственные препятствия для избирателей, решивших проголосовать досрочно. "Несмотря на паспорт и билет на самолет, комиссия не выдает бюллетень, обосновывая это тем, что сутки будет рассматриваться заявление. Какой нормальный человек захочет приезжать во второй раз? Благодаря такой политике кандидаты теряют десятки голосов еще на досрочке. При этом закон даже не предусматривает наличие у гражданина подтверждающих отсутствие документов, не говоря уж о рассмотрении заявлений сутками", - возмутилась Сорокина.

Ранее сообщалось, что первый день досрочного голосования на муниципальных выборах, напротив, вызвал неожиданный ажиотаж: в некоторых районах города в помещениях территориальных избиркомов было буквально не протолкнуться. Активисты, которые присутствовали на участках, утверждают, что основную массу избирателей составляли подвезенные соцработниками "поклонники" единороссов. "Так и говорят: пришли от соцзащиты голосовать за пятерых, за которых надо. Адище какое! Хотя кто в этом сомневался?" - рассказывал Дмитрий Красков.
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