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В Москве объявлено штормовое предупреждение
2 апреля 2017 г. | Время публикации 13:15
Рубрики: Погода  
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В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 20:00 воскресенья, сообщает ТАСС. По данным Росгидромета, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше. Аналогичное предупреждение действовало минувшей ночью.

Автомобилистам рекомендуется парковаться подальше от деревьев, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. Примечательно, что, несмотря на сильный западный ветер, воздух в городе может прогреться до 9-11 градусов. Днем возможен небольшой дождь.
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Воскресенье, 2 апреля 2017 г. // Последняя новость 13:15
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