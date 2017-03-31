В Москве объявлено штормовое предупреждение Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 20:00 воскресенья, сообщает ТАСС. По данным Росгидромета, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше. Аналогичное предупреждение действовало минувшей ночью.



Автомобилистам рекомендуется парковаться подальше от деревьев, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. Примечательно, что, несмотря на сильный западный ветер, воздух в городе может прогреться до 9-11 градусов. Днем возможен небольшой дождь.



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