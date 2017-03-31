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В Москве может появиться памятник или улица в честь Евгения Евтушенко
2 апреля 2017 г. | Время публикации 14:57
Рубрики: Культура  
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Global Look Press
Столичные власти готовы рассмотреть предложения по поводу установки памятника скончавшемуся поэту Евгению Евтушенко, рассказал телеканалу Life председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, не исключается и вариант, при котором в честь Евтушенко будет названа одна из улиц города.

"Я думаю, что это настолько достойный человек, человек-легенда, что, конечно, любое предложение по поводу памятника, улицы, будет воспринято положительно", - заявил Герасимов.

Глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" отметил, что памятник великому российскому поэту может появиться рядом с Политехническим музеем. "Евгений Евтушенко - значительная личность, заметно выделяющаяся среди всех поэтов нашего времени, и поэтому он вполне достоин памятника. Я думаю, его нужно установить где-то около Политехнического музея, где активно начиналась деятельность нашей молодой поэзии 60-х годов", - заявил Лавренов.

Евгений Евтушенко скончался в США в минувшую субботу на 85-м году жизни. Он будет похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля, согласно завещанию поэта.

По словам его сына, Евгения Евтушенко-младшего, поэт умер от рака в четвертой стадии. Онкологию у его отца обнаружили шесть лет назад, сделали операцию, в результате которой была удалена часть почки, однако болезнь недавно вернулась, и в пятницу состояние поэта резко ухудшилось.
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