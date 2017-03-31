ВДНХ присоединилась к международному проекту по обмену открытками Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



На выбор посетителей предлагается 10 видов открыток с историческими и современными изображениями знаковых достопримечательностей, среди которых главный вход, Зелёный театр, центральный павильон, фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и другие. Открытку и красивый конверт с логотипом ВДНХ можно купить в инфоцентре, на фасаде которого также размещен почтовый ящик, а почтовую марку — в историческом почтовом отделении, которое находится в правом крыле главного входа. В фирменном сувенирном магазине напротив можно также купить рисованные открытки с различными сюжетами: таким образом, коллекционеры открыток из разных стран смогут пополнить свои альбомы оригинальными открытками с живописными видами и уникальными памятниками архитектуры ВДНХ.



Посткроссинг предполагает обмен открытками с незнакомыми пользователями по всему миру. Он появился в 2005 году после бума популярности буккросинга, или обмена книгами. На сегодняшний день посткроссингом занимаются участники из 248 стран, а те, кто в нем не участвуют, начали отправлять бумажные открытки из путешествий своим друзьям и близким.



ВДНХ присоединилась к международному проекту по обмену открытками. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы , специально для акции были разработаны уникальные открытки с историческим и современными видами выставки, которые можно отправить в любую точку мира прямо с территории ВДНХ.На выбор посетителей предлагается 10 видов открыток с историческими и современными изображениями знаковых достопримечательностей, среди которых главный вход, Зелёный театр, центральный павильон, фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и другие. Открытку и красивый конверт с логотипом ВДНХ можно купить в инфоцентре, на фасаде которого также размещен почтовый ящик, а почтовую марку — в историческом почтовом отделении, которое находится в правом крыле главного входа. В фирменном сувенирном магазине напротив можно также купить рисованные открытки с различными сюжетами: таким образом, коллекционеры открыток из разных стран смогут пополнить свои альбомы оригинальными открытками с живописными видами и уникальными памятниками архитектуры ВДНХ.Посткроссинг предполагает обмен открытками с незнакомыми пользователями по всему миру. Он появился в 2005 году после бума популярности буккросинга, или обмена книгами. На сегодняшний день посткроссингом занимаются участники из 248 стран, а те, кто в нем не участвуют, начали отправлять бумажные открытки из путешествий своим друзьям и близким.



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