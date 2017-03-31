Полиция перекрыла центр Москвы из-за сообщений о готовящейся протестной акции Рубрики: Общество

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К настоящему моменту правоохранители установили металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. "На Красной площади уже все перекрывают. Росгвардия и ОМОН на готове. Э-шники в штатском и дружинники на месте", - пишет на своей странице в



Э-шники в штатском и дружинники на месте :) pic.twitter.com/v6oCFtrej6— Илья Варламов (@varlamov) 2 апреля 2017 г.



Отметим, что накануне московское управление СК РФ в связи с запланированной на 2 апреля несанкционированной акцией возбудило уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В заявлении ведомства говорилось, что в интернете "неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка".



Все страницы с призывами выйти на протестную акцию оперативно блокировались по запросу Роскомнадзора. На этих страницах организаторы призывали граждан выступить за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращение военных операций в Сирии и на Украине, оправдание Алексея Навального, а также потребовать выплаты моральной компенсации всем задержанным на митингах 26 марта. Тем, кто не сможет прийти на Красную площадь, организаторы предложили пройтись по любому району Москвы с кроссовками на шее или с желтой уточкой в знак солидарности. При этом организаторы подчеркивали, что митинг будет хоть и не разрешенным, но мирным. Сотрудники ОМОНа и бойцы Росгвардии стянулись на Красную площадь в связи с возможными протестными акциями, призывы к которым всю неделю появлялись в интернете. В мэрии неоднократно подчеркивали, что ни одной заявки на массовые мероприятия 2 апреля не получали, а полиция обещала принять "все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы".К настоящему моменту правоохранители установили металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. "На Красной площади уже все перекрывают. Росгвардия и ОМОН на готове. Э-шники в штатском и дружинники на месте", - пишет на своей странице в Twitter блогер Илья Варламов.Отметим, что накануне московское управление СК РФ в связи с запланированной на 2 апреля несанкционированной акцией возбудило уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В заявлении ведомства говорилось, что в интернете "неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка".Все страницы с призывами выйти на протестную акцию оперативно блокировались по запросу Роскомнадзора. На этих страницах организаторы призывали граждан выступить за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращение военных операций в Сирии и на Украине, оправдание Алексея Навального, а также потребовать выплаты моральной компенсации всем задержанным на митингах 26 марта. Тем, кто не сможет прийти на Красную площадь, организаторы предложили пройтись по любому району Москвы с кроссовками на шее или с желтой уточкой в знак солидарности. При этом организаторы подчеркивали, что митинг будет хоть и не разрешенным, но мирным.



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