Власти выставят на торги десять площадок под строительство на территории ТПУ

30 января 2017 г. В составе ТПУ "Юго-Восточная" Кожуховской линии метро появятся сквер и спорткомплекс

ТПУ создадут на базе практически всех станций Кожуховской линии. Одним из самых социально ориентированных среди них станет ТПУ "Юго-Восточная": в реконструированном кинотеатре "Волгоград" появится физкультурный комплекс.