Власти выставят на торги десять площадок под строительство на территории ТПУ

Столичный "Мосинжпроект" намерен в этом году привлечь инвесторов для строительства десяти транспортно-пересадочных узлов. Если организатору торгов удастся распродать эти проекты, то бюджет столицы сможет за шесть лет выручить 14,6 миллиарда рублей только за счет арендных платежей за землю, пишет "Коммерсант"
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"Мосинжпроект" сформировал перечень транспортно-пересадочных узлов, которые будут выставлены на торги в этом году. Как сообщил заместитель гендиректора компании Альберт Суниев, в список вошли ТПУ возле станций "Тимирязевская", "Юго-Восточная", "Некрасовка", "Улица Дмитриевского", "Пятницкое шоссе", "Кленовый бульвар", "Технопарк", "Терешково", "Нагатинская" и "Хорошевская". В рамках этих проектов предполагается строительство жилья, торговых площадей, офисов и парковок.
На территории ТПУ "Пятницкое шоссе" предполагается строительство автозаправки и апартаментов общей площадью 35 тысяч квадратных метров, а в "Технопарке" появится многофункциональный комплекс общей площадью 101 тысячу квадратных метров, включая жилье и апартаменты. Также инвесторам может быть интересно строительство торгового центра на территории ТПУ возле станции метро "Тимирязевская" и строительство жилья общей площадью 160 тысяч квадратных метров у станции метро "Некрасовка".
В составе ТПУ "Юго-Восточная" Кожуховской линии метро появятся сквер и спорткомплекс
. Всего в проработке находятся 134 проекта ТПУ, по 55 узлам идут проектные работы. К 2020 году в столице планируется создать 273 транспортно-пересадочных узла
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