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Власти выставят на торги десять площадок под строительство на территории ТПУ
2 февраля 2017 г. | Время публикации 10:24 | Последние изменения 14:21
Рубрики: Городская инфраструктура, Экономика  
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Moscow-Live.ru
Столичный "Мосинжпроект" намерен в этом году привлечь инвесторов для строительства десяти транспортно-пересадочных узлов. Если организатору торгов удастся распродать эти проекты, то бюджет столицы сможет за шесть лет выручить 14,6 миллиарда рублей только за счет арендных платежей за землю, пишет "Коммерсант".

"Мосинжпроект" сформировал перечень транспортно-пересадочных узлов, которые будут выставлены на торги в этом году. Как сообщил заместитель гендиректора компании Альберт Суниев, в список вошли ТПУ возле станций "Тимирязевская", "Юго-Восточная", "Некрасовка", "Улица Дмитриевского", "Пятницкое шоссе", "Кленовый бульвар", "Технопарк", "Терешково", "Нагатинская" и "Хорошевская". В рамках этих проектов предполагается строительство жилья, торговых площадей, офисов и парковок.

На территории ТПУ "Пятницкое шоссе" предполагается строительство автозаправки и апартаментов общей площадью 35 тысяч квадратных метров, а в "Технопарке" появится многофункциональный комплекс общей площадью 101 тысячу квадратных метров, включая жилье и апартаменты. Также инвесторам может быть интересно строительство торгового центра на территории ТПУ возле станции метро "Тимирязевская" и строительство жилья общей площадью 160 тысяч квадратных метров у станции метро "Некрасовка".

В составе ТПУ "Юго-Восточная" Кожуховской линии метро появятся сквер и спорткомплекс. Всего в проработке находятся 134 проекта ТПУ, по 55 узлам идут проектные работы. К 2020 году в столице планируется создать 273 транспортно-пересадочных узла.

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