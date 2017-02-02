Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за гибели женщины Метрополитен Рубрики: Происшествия

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Как сообщалось в



Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за падения женщины под поезд на станции метро "Алтуфьево". Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, потерпевшая погибла, причина ЧП устанавливается.Как сообщалось в официальном Twitter столичной подземки, из-за инцидента были увеличены интервалы движения на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Поезда не ходили от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево". В настоящее время движение поездов восстановлено и входит в график.



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