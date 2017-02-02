Москвич ударил ножом в живот беременную сожительницу во время ссоры

Полицейские задержали ранее судимого мужчину, который ранил ножом беременную сожительницу. Как сообщили РИА "Новости"
в пресс-службе ГУМВД по Москве, информация о ножевом ранении по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43а поступила накануне около 19:06, наряд полиции задержал ранее судимого мужчину 1976 года рождения.
По данным полиции, мужчина ранил ножом в живот сожительницу, поссорившись с ней во время распития спиртных напитков. Пострадавшая госпитализирована, она, по предварительным данным, находится на 11-й неделе беременности. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.