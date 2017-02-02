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Москвич ударил ножом в живот беременную сожительницу во время ссоры
2 февраля 2017 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 14:55
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Полицейские задержали ранее судимого мужчину, который ранил ножом беременную сожительницу. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУМВД по Москве, информация о ножевом ранении по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43а поступила накануне около 19:06, наряд полиции задержал ранее судимого мужчину 1976 года рождения.

По данным полиции, мужчина ранил ножом в живот сожительницу, поссорившись с ней во время распития спиртных напитков. Пострадавшая госпитализирована, она, по предварительным данным, находится на 11-й неделе беременности. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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