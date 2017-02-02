Зоозащитники нашли в московских квартирах жирафа и маленького слона

29 января 2017 г. Зоозащитники переживают за судьбу львенка, которого ради развлечения держат в московской кальянной

По мнению специалистов, для львицы нахождение в заведении, где постоянно курят, крайне вредно. Также не ясно, куда ее пристроят, когда она повзрослеет. При этом уже сейчас шестимесячный львенок представляет угрозу для посетителей.