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Зоозащитники нашли в московских квартирах жирафа и маленького слона
2 февраля 2017 г. | Время публикации 18:55
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
Комитет Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды во время работы над законом о гуманном отношении к животным выяснил, что в квартирах жителей Москвы проживают не только хищные кошки, о чем было известно уже давно, но даже жираф и маленький слон. С таким заявлением, как сообщает ТАСС, сегодня выступила председатель комитета Ольга Тимофеева.

"Как вы считаете, сколько собак и кошек можно держать в квартире? А слона можно держать? В Москве мы нашли ситуацию, когда в квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными, мы нашли одного жирафа и одного маленького слона. Вопрос о слонах не должен вызывать улыбку, это факты, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - подчеркнула Тимофеева.

Сейчас законопроект об ужесточении наказания за негуманное, жесткое отношение к животным готовится ко второму чтению в Госдуме, которое состоится ближайшей весной. "Но это будет закон не только о том, как животных защитить от людей, но и о том, как людей защитить от животных. Потому что если ты хочешь чем-то владеть, то человек должен нести ответственность. Ставится вопрос о чипировании животных в крупных городах, о постановке их в реестр", - подчеркнула парламентарий.
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