Щелковскому шоссе "не везет": новый подрядчик реконструкции тоже подвел

Новый подрядчик реконструкции Щелковского шоссе, компания "Горизонт", переоценила свои силы и "реально" подвела столичные власти в конце года. Об этом сообщил на коллегии столичного стройкомплекса заместитель мэра Марат Хуснуллин. Он не уточнил, в чем состояла провинность "Горизонта", который только в августе прошлого года сменил
на Щелковском шоссе проблемную компанию "Трансстрой".
Хуснуллин отметил, что стройкомплекс сделает выводы, но при этом приложит все силы и все обязательства выполнит, передает РИА "Новости"
. По данным СМИ, в прошлом году "Горизонт" заключил с городом контракты на общую сумму 5 миллиардов рублей. Помимо Щелковской эстакады компания строит участки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, переходы МЦК и другие объекты.
При этом занятые на стройках работники жалуются на невыплату зарплат за несколько месяцев. А в конце года "прошел слух, что "Горизонт" может "закрыться", пишет "Открытая Россия"
, ссылаясь на рабочих, которые утверждают, что у компании большие долги по окладам, а почти вся техника якобы выставлена на продажу.
Напомним, реконструкция Щелковского шоссе должна была завершиться еще в 2014 году, но "Трансстрой" не выполнил обязательств. Власти Москвы сначала давали компании поблажки, но после того, как она сорвала все сроки, расторгли контракт и пытались через суд взыскать неустойку в размере 2 миллиардов рублей, но иски были отклонены. Руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев в конце года заявил, что работы на Щелковском шоссе завершатся, ориентировочно, в мае-июле
.