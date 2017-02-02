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Щелковскому шоссе "не везет": новый подрядчик реконструкции тоже подвел
2 февраля 2017 г. | Время публикации 17:12 | Последние изменения 17:34
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Новый подрядчик реконструкции Щелковского шоссе, компания "Горизонт", переоценила свои силы и "реально" подвела столичные власти в конце года. Об этом сообщил на коллегии столичного стройкомплекса заместитель мэра Марат Хуснуллин. Он не уточнил, в чем состояла провинность "Горизонта", который только в августе прошлого года сменил на Щелковском шоссе проблемную компанию "Трансстрой".

Хуснуллин отметил, что стройкомплекс сделает выводы, но при этом приложит все силы и все обязательства выполнит, передает РИА "Новости". По данным СМИ, в прошлом году "Горизонт" заключил с городом контракты на общую сумму 5 миллиардов рублей. Помимо Щелковской эстакады компания строит участки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, переходы МЦК и другие объекты.

При этом занятые на стройках работники жалуются на невыплату зарплат за несколько месяцев. А в конце года "прошел слух, что "Горизонт" может "закрыться", пишет "Открытая Россия", ссылаясь на рабочих, которые утверждают, что у компании большие долги по окладам, а почти вся техника якобы выставлена на продажу.

Напомним, реконструкция Щелковского шоссе должна была завершиться еще в 2014 году, но "Трансстрой" не выполнил обязательств. Власти Москвы сначала давали компании поблажки, но после того, как она сорвала все сроки, расторгли контракт и пытались через суд взыскать неустойку в размере 2 миллиардов рублей, но иски были отклонены. Руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев в конце года заявил, что работы на Щелковском шоссе завершатся, ориентировочно, в мае-июле.

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