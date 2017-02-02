Щелковскому шоссе "не везет": новый подрядчик реконструкции тоже подвел

21 декабря 2016 г. Реконструкцию Щелковского шоссе обещают закончить к середине следующего года

Приблизительные сроки завершения затянувшейся стройки – май-июль, сообщил глава Департамента строительства Андрей Бочкарев. Предстоит обустроить боковые проезды и съезды, расширить проезжую часть.