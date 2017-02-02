Испытания современного поезда со сквозным проходом начались в столичном метро

24 января 2017 г. Первый поезд метро со сквозным проходом и современной "начинкой" выйдет в марте

Количество пассажирских мест в составе нового поколения увеличится на 15%, там появятся интерактивные мониторы, схемы линий и станции для подзарядки гаджетов. Ранее сообщалось, что поезда будут запущены в феврале.