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Испытания современного поезда со сквозным проходом начались в столичном метро
2 февраля 2017 г. | Время публикации 16:40
Рубрики: Метрополитен  
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YouTube / mosmetro
В столичном метро проводятся испытания поезда нового поколения "Москва". Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, первый состав уже поступил в электродепо "Выхино". Новый поезд будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии в течение февраля, проверку пройдёт как техническое оснащение, так и пассажирские сервисы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, первые 10–15 вагонов отличаются по своему дизайну от тех, которые доставят позже. К примеру, в процессе доработки производитель заменил прямоугольные окна на модели с закруглёнными углами. Количество пассажирских мест в составе поезда нового поколения увеличится на 15%, там появятся интерактивные мониторы, интерактивные схемы линий метрополитена и специальные станции для подзарядки гаджетов. Дверные проемы для удобства пассажиров увеличены до 1,4 метра, а между вагонами организован сквозной проход. Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Еще одной отличительной особенностью вагонов 765-й серии является их тихий и плавный ход.
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