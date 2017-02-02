Испытания современного поезда со сквозным проходом начались в столичном метро

В столичном метро проводятся испытания поезда нового поколения "Москва". Как сообщается на официальном сайте
мэра и правительства столицы, первый состав уже поступил в электродепо "Выхино". Новый поезд будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии в течение февраля, проверку пройдёт как техническое оснащение, так и пассажирские сервисы.
Как рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, первые 10–15 вагонов отличаются по своему дизайну от тех, которые доставят позже. К примеру, в процессе доработки производитель заменил прямоугольные окна на модели с закруглёнными углами. Количество пассажирских мест в составе поезда нового поколения увеличится на 15%, там появятся интерактивные мониторы, интерактивные схемы линий метрополитена и специальные станции для подзарядки гаджетов. Дверные проемы для удобства пассажиров увеличены до 1,4 метра, а между вагонами организован сквозной проход
. Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Еще одной отличительной особенностью вагонов 765-й серии является их тихий и плавный ход.