В коллекторе парка "Измайлово" нашли части тела женщины Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



При осмотре останков полиция обнаружила колото-резаные ранения. По предварительным данным, жертве было около 40-50 лет. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи в настоящее время выясняют обстоятельства преступления и пытаются определить личность убийцы. В ближайшее время состоится судебно-медицинская экспертиза. В столичном парке культуры и отдыха "Измайлово" мужчина обнаружил фрагменты конечностей женщины. Прибывшие на вызов правоохранители при исследовании близлежащей территории нашли остальные части тела, сообщается на сайте городского управления Следственного комитета РФ.При осмотре останков полиция обнаружила колото-резаные ранения. По предварительным данным, жертве было около 40-50 лет. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи в настоящее время выясняют обстоятельства преступления и пытаются определить личность убийцы. В ближайшее время состоится судебно-медицинская экспертиза.



Предыдущая статья | Следующая статья

