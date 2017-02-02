Заммэра объяснил откровения экс-главврача 62-й больницы давними обидами

Заммэра Москвы Леонид Печатников в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы"
заявил, что скандальная ситуация вокруг закупки лекарств столичным Департаментом здравоохранения была раздута бывшим главврачом больницы N 62 Анатолием Махсоном из-за давних обид.
По словам Печатникова, конфликт между властями и Махсоном начался еще весной 2016 года, когда в столичных больницах обнаружились массовые приписки тех или иных обследований, которые жители города даже не проходили. Такие приписки нашлись и у 62-й больницы, однако главврач претензии мэрии назвал оскорбительными и с этого момента "он посчитал себя обиженным", отметил Печатников.
Он также подчеркнул, что 62-я больница всегда финансировалась из бюджета, а "тип учреждения определяется учредителем". В связи с этим департамент имел полное право изменить статус больницы с автономного на бюджетный. Более этого, это может сэкономить городу значительные средства: аналогичный, но бюджетный диспансер N 1 в 2016 году обошелся столице дешевле на сотни миллионов рублей. "Господа, что это за автономия, когда ты работаешь сам, а получаешь средства из ОМС", - добавил чиновник.
Махсон в конце декабря выступил с обвинениями в адрес мэрии, заявив, что только за 2015 год столичный Департамент здравоохранения переплатил
за медикаменты 217 миллионов рублей. Он доложил обо всем заместителю мэра Леониду Печатникову, однако вместо того, чтобы разбираться в вопросе, чиновник лишил больницу возможности закупать лекарства самостоятельно.