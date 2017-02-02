]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

Заммэра объяснил откровения экс-главврача 62-й больницы давними обидами
2 февраля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 09:26
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Заммэра Москвы Леонид Печатников в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" заявил, что скандальная ситуация вокруг закупки лекарств столичным Департаментом здравоохранения была раздута бывшим главврачом больницы N 62 Анатолием Махсоном из-за давних обид.

По словам Печатникова, конфликт между властями и Махсоном начался еще весной 2016 года, когда в столичных больницах обнаружились массовые приписки тех или иных обследований, которые жители города даже не проходили. Такие приписки нашлись и у 62-й больницы, однако главврач претензии мэрии назвал оскорбительными и с этого момента "он посчитал себя обиженным", отметил Печатников.

Он также подчеркнул, что 62-я больница всегда финансировалась из бюджета, а "тип учреждения определяется учредителем". В связи с этим департамент имел полное право изменить статус больницы с автономного на бюджетный. Более этого, это может сэкономить городу значительные средства: аналогичный, но бюджетный диспансер N 1 в 2016 году обошелся столице дешевле на сотни миллионов рублей. "Господа, что это за автономия, когда ты работаешь сам, а получаешь средства из ОМС", - добавил чиновник.

Махсон в конце декабря выступил с обвинениями в адрес мэрии, заявив, что только за 2015 год столичный Департамент здравоохранения переплатил за медикаменты 217 миллионов рублей. Он доложил обо всем заместителю мэра Леониду Печатникову, однако вместо того, чтобы разбираться в вопросе, чиновник лишил больницу возможности закупать лекарства самостоятельно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Экс-главврач 62-й больницы будет судиться с мэрией из-за незаконного увольнения
27 января 2017 г.
Экс-главврач 62-й больницы будет судиться с мэрией из-за незаконного увольнения
По словам Анатолия Махсона, по закону его должны были оповестить об увольнении за три дня до срока истечения контракта, чего чиновники не сделали. "Если у нас еще есть хоть какой-то закон, то я суд выиграю", - уверен бывший главврач.
26 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2017   4:43
0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 2 февраля 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>