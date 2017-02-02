Москвичи доверяют МЧС и опасаются судей и полиции Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По итогам ежегодного социологического исследования по вопросам обеспечения безопасности в 2016 году выяснилось, что самым большим доверием у москвичей пользуется МЧС - 50,9% горожан поставили спасателям за их работу оценку "положительно". Такую же оценку 45,1% москвичей поставили ФСБ. 47,8% горожан оценивают удовлетворительно работу полиции, работой скорой помощи удовлетворены 46,2% москвичей, Следственный комитет и суд "заработали" по 43,7%. 18,7% респондентов негативно оценивают эффективность работы суда, 18% - управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.



Как утверждают эксперты, на положительную оценку МЧС влияет имидж, так как сотрудники ведомства "постоянно кого-то спасают и кому-то помогают", а ФСБ ассоциируется с антитеррористическими операциями и защитой России на внешнеполитической арене. Ну а конспирологические теории, слухи и домыслы придают ведомству дополнительный вес. Взаимодействие с полицией часто происходит на негативном фоне. Уровень доверия москвичей к суду не изменился по сравнению с 2015 годом, а процент негативных оценок деятельности полицейского управления по вопросам миграции существенно вырос: 18% в 2016 году против 12,4% в 2015-м: москвичи по-прежнему



Что же касается



Больше всего беспокоят москвичей грабежи и разбои на улицах города (44,4%), карманные кражи (37,8%) и незаконная миграция (36%). Наиболее эффективными мерами, которые могут повысить безопасность, они считают установку видеокамер в подъездах жилых домов (61,7%) и на улицах города (60,8%), а также "выявление лиц без регистрации" (61,6%). В то же время 43,8% москвичей заявили, что они не будут спешить оказывать содействие сотрудникам спецслужб и придут на помощь "в зависимости от ситуации".



Москвичи доверяют МЧС и ФСБ, но уже не первый год опасаются уличных грабежей и разбоев, карманных краж и нелегальных мигрантов. Такие результаты были получены в ходе социологического опроса, проведенного НИИ социологии по заказу департамента СМИ и рекламы Москвы, о котором пишут "Известия" По итогам ежегодного социологического исследования по вопросам обеспечения безопасности в 2016 году выяснилось, что самым большим доверием у москвичей пользуется МЧС - 50,9% горожан поставили спасателям за их работу оценку "положительно". Такую же оценку 45,1% москвичей поставили ФСБ. 47,8% горожан оценивают удовлетворительно работу полиции, работой скорой помощи удовлетворены 46,2% москвичей, Следственный комитет и суд "заработали" по 43,7%. 18,7% респондентов негативно оценивают эффективность работы суда, 18% - управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.Как утверждают эксперты, на положительную оценку МЧС влияет имидж, так как сотрудники ведомства "постоянно кого-то спасают и кому-то помогают", а ФСБ ассоциируется с антитеррористическими операциями и защитой России на внешнеполитической арене. Ну а конспирологические теории, слухи и домыслы придают ведомству дополнительный вес. Взаимодействие с полицией часто происходит на негативном фоне. Уровень доверия москвичей к суду не изменился по сравнению с 2015 годом, а процент негативных оценок деятельности полицейского управления по вопросам миграции существенно вырос: 18% в 2016 году против 12,4% в 2015-м: москвичи по-прежнему опасаются присутствия трудовых мигрантов вне зависимости от степени их опасности.Что же касается безопасности в своем районе , то 41,7% москвичей считает, что у них рядом с домом относительно безопасно. Небезопасным свой район назвали 21% горожан, а очень опасным - 6,3%. По оценке респондентов, безопасность лучше всего обеспечивается в аэропортах (41,6%) и на стратегических объектах города (38,2% горожан). Наименее защищенными с этой точки зрения москвичи считают учреждения здравоохранения (11,6%).Больше всего беспокоят москвичей грабежи и разбои на улицах города (44,4%), карманные кражи (37,8%) и незаконная миграция (36%). Наиболее эффективными мерами, которые могут повысить безопасность, они считают установку видеокамер в подъездах жилых домов (61,7%) и на улицах города (60,8%), а также "выявление лиц без регистрации" (61,6%). В то же время 43,8% москвичей заявили, что они не будут спешить оказывать содействие сотрудникам спецслужб и придут на помощь "в зависимости от ситуации".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 октября 2016 г. Москвичей пугает темный женский макияж и открытость соцсетей

Помимо традиционного недоверия к мигрантам, в список попали боязнь остаться без телефонной связи, боязнь открытости данных в соцсетях и боязнь атрибутики в интимных магазинах. А многих пугают яркие элементы гардероба. 15 апреля 2013 г. Эксперты: москвичи почти перестали доверять друг другу

