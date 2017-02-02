Станция "Ховрино" будет готова весной, но открытию мешает "Беломорская"

Восемнадцать станций метро и два депо планируется построить в Москве за этот год, их запуск будет зависеть от "технологической стороны", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он пояснил, что "в течение календарного года сдавать метро невозможно, это ведь технологический проект", цитирует агентство "Москва"
.
Хуснуллин не исключил, что в течение двух-трех месяцев может открыться станция "Ховрино"
Замоскворецкой линии метро. Она находится в высокой степени готовности, но "держит станция "Беломорская"
, сказал заммэра. Строительство этой станции, расположенной между "Речным вокзалом" и "Ховрино", было заморожено в 2014 году из-за протестов жителей, чьи дома оказались в зоне котлована, и трудных геологических условий.
Прошлым летом стройку возобновили – снова по требованию жителей. По словам Хуснуллина, работы там идут полным ходом, но завершатся, ориентировочно, только в 2018 году
. Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны поручил не снижать темпов строительства в ближайшие три года, и поставил задачу возвести за этот период не менее 30 станций, включая такие "стратегически важные", как участки Третьего пересадочного контура, Солнцевскую и Кожуховскую линии метро, передает "Интерфакс"
.