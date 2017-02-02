На мэрию пожаловались в ФАС за многомиллиардные контракты с фирмой бывшего чиновника Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Один из таких спорных контрактов, как заверяют в "Яблоке", был заключен с компанией в январе этого года: "МонАрх" выиграл аукцион с начальной ценой 930 миллионов рублей на проведение строительно-монтажных работ в здании по адресу Покровка, 47, где находятся Центральный дом предпринимателя и кинотеатр "35 ММ". Представители партии заявили, что в тендерной документации отсутствовал строительный проект, конкуренция при госзакупке была слишком низкая, а значительная часть средств будет потрачена на замену оборудования и конструкций, установленных по другому госконтракту, стоившему городу 156 миллионов рублей.



В "Яблоке" также напомнили, что в сентябре 2016 года эта же компания получила 19,4 миллиона рублей на "аварийный ремонт" этого же здания. Контракт тогда был заключен без конкурса вследствие "аварии, иных чрезвычайных ситуаций". О какой именно аварии шла речь, в документации не говорилось. По данному факту "Яблоко" собирается обратиться в прокуратуру.



В мэрии все обвинения о нарушении законов решительно отвергают. По словам главы Департамента науки и предпринимательства Москвы Олега Бочарова, аукцион проводился по 44-ФЗ, согласно которому побеждает компания, предложившая "нижнюю цену". Повторы в техзаданиях чиновник объяснил тем, что предыдущий подрядчик выполнил работы недобросовестно, и сейчас власти пытаются взыскать с него ущерб. Отсутствие строительного проекта Бочаров обосновал так: "Мы не ведем строительных работ". С октября 2012 года столичные власти заключили с компанией "МонАрх" госконтракты на сумму более 35 миллиардов рублей. В городском отделении партии "Яблоко" уверены, что фирма выигрывает конкурсы благодаря тому, что ее гендиректор - бывший чиновник Сергей Амбарцумян, который работал замом руководителя Департамента градостроительной политики Москвы, а также был доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Сергея Собянина, сообщает "Коммерсант" Один из таких спорных контрактов, как заверяют в "Яблоке", был заключен с компанией в январе этого года: "МонАрх" выиграл аукцион с начальной ценой 930 миллионов рублей на проведение строительно-монтажных работ в здании по адресу Покровка, 47, где находятся Центральный дом предпринимателя и кинотеатр "35 ММ". Представители партии заявили, что в тендерной документации отсутствовал строительный проект, конкуренция при госзакупке была слишком низкая, а значительная часть средств будет потрачена на замену оборудования и конструкций, установленных по другому госконтракту, стоившему городу 156 миллионов рублей.В "Яблоке" также напомнили, что в сентябре 2016 года эта же компания получила 19,4 миллиона рублей на "аварийный ремонт" этого же здания. Контракт тогда был заключен без конкурса вследствие "аварии, иных чрезвычайных ситуаций". О какой именно аварии шла речь, в документации не говорилось. По данному факту "Яблоко" собирается обратиться в прокуратуру.В мэрии все обвинения о нарушении законов решительно отвергают. По словам главы Департамента науки и предпринимательства Москвы Олега Бочарова, аукцион проводился по 44-ФЗ, согласно которому побеждает компания, предложившая "нижнюю цену". Повторы в техзаданиях чиновник объяснил тем, что предыдущий подрядчик выполнил работы недобросовестно, и сейчас власти пытаются взыскать с него ущерб. Отсутствие строительного проекта Бочаров обосновал так: "Мы не ведем строительных работ".



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