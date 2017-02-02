]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

На мэрию пожаловались в ФАС за многомиллиардные контракты с фирмой бывшего чиновника
2 февраля 2017 г. | Время публикации 17:44 | Последние изменения 17:50
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
С октября 2012 года столичные власти заключили с компанией "МонАрх" госконтракты на сумму более 35 миллиардов рублей. В городском отделении партии "Яблоко" уверены, что фирма выигрывает конкурсы благодаря тому, что ее гендиректор - бывший чиновник Сергей Амбарцумян, который работал замом руководителя Департамента градостроительной политики Москвы, а также был доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Сергея Собянина, сообщает "Коммерсант".

Один из таких спорных контрактов, как заверяют в "Яблоке", был заключен с компанией в январе этого года: "МонАрх" выиграл аукцион с начальной ценой 930 миллионов рублей на проведение строительно-монтажных работ в здании по адресу Покровка, 47, где находятся Центральный дом предпринимателя и кинотеатр "35 ММ". Представители партии заявили, что в тендерной документации отсутствовал строительный проект, конкуренция при госзакупке была слишком низкая, а значительная часть средств будет потрачена на замену оборудования и конструкций, установленных по другому госконтракту, стоившему городу 156 миллионов рублей.

В "Яблоке" также напомнили, что в сентябре 2016 года эта же компания получила 19,4 миллиона рублей на "аварийный ремонт" этого же здания. Контракт тогда был заключен без конкурса вследствие "аварии, иных чрезвычайных ситуаций". О какой именно аварии шла речь, в документации не говорилось. По данному факту "Яблоко" собирается обратиться в прокуратуру.

В мэрии все обвинения о нарушении законов решительно отвергают. По словам главы Департамента науки и предпринимательства Москвы Олега Бочарова, аукцион проводился по 44-ФЗ, согласно которому побеждает компания, предложившая "нижнюю цену". Повторы в техзаданиях чиновник объяснил тем, что предыдущий подрядчик выполнил работы недобросовестно, и сейчас власти пытаются взыскать с него ущерб. Отсутствие строительного проекта Бочаров обосновал так: "Мы не ведем строительных работ".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Кинотеатр "35 ММ" попросил арендных каникул
24 февраля 2016 г.
Кинотеатр "35 ММ" попросил арендных каникул
Кинотеатр "35 ММ", который выселяют из здания в центре Москвы, подал встречный иск с требованием предоставить арендные каникулы, ссылаясь на условия договора. В столичной мэрии такую возможность отвергают.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2017   4:43
0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 2 февраля 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>