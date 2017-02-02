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Поездки на такси за три года подешевели на треть
2 февраля 2017 г. | Время публикации 08:33 | Последние изменения 09:50
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
Поездки на такси по столичным улицам за три последних года стали дешевле почти на 30%. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, этому способствовал рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобильные приложения.

Если в 2014 году горожане в среднем платили 700 рублей, в 2015 году - 650 рублей, то в прошлом году средний чек составил 500 рублей. Снижение цен способствовало и росту популярности такси как вида транспорта. Каждый день таксисты перевозят около 600 тысяч пассажиров: как отметил заммэра Максим Ликсутов, сейчас такси приезжает в течение семи минут после вызова даже в часы пик. Некоторые москвичи, добираясь на работу, используют такси вместо личного транспорта: власти, в свою очередь, намерены повысить безопасность поездок, для чего намереваются разработать единый стандарт работы такси.
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