Поездки на такси за три года подешевели на треть

Поездки на такси по столичным улицам за три последних года стали дешевле почти на 30%. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы
, этому способствовал рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобильные приложения.
Если в 2014 году горожане в среднем платили 700 рублей, в 2015 году - 650 рублей, то в прошлом году средний чек составил 500 рублей. Снижение цен способствовало и росту популярности такси как вида транспорта. Каждый день таксисты перевозят около 600 тысяч пассажиров: как отметил заммэра Максим Ликсутов, сейчас такси приезжает в течение семи минут после вызова даже в часы пик. Некоторые москвичи, добираясь на работу, используют такси вместо личного транспорта
: власти, в свою очередь, намерены повысить безопасность поездок, для чего намереваются разработать единый стандарт работы такси
.