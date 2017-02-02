Полисы ОСАГО у водителей проверят с помощью камер

7 декабря 2015 г. Камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО у московских автомобилистов

Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнется в Москве в начале 2016 года. В случае отсутствия полиса автовладельцу грозит штраф 800 рублей, причем столько раз, сколько проедет под камерами.