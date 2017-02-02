Полисы ОСАГО у водителей проверят с помощью камер

Автостраховщики готовятся к запуску пилотного проекта, в рамках которого камеры будут проверять наличие полиса ОСАГО у автомобилистов. Об этом шла речь на совещании у заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. В столице проект предполагается запустить уже в первом полугодии этого года, и первоначально штрафы выписываться не будут. Защитники автомобилистов говорят, что подобные меры вполне способны вернуть ушедших из системы ОСАГО автовладельцев, а эксперты выражают сомнения в технической возможности такой проверки, пишет "Коммерсант"
.
На совещании у вице-мэра Москвы Максима Ликсутова представители страхового лобби обсудили возможность использования камер автоматической фиксации нарушений для проверки наличия полиса ОСАГО по госномеру автомобиля. Как рассказывает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, в качестве примера может служить аналогичный проект, который используют для проверки полиса страхования ответственности перевозчиков. По его словам, на первом этапе автовладельцу будет лишь приходить информационное письмо об отсутствии полиса ОСАГО, а в дальнейшем могут взиматься штрафы за езду без автогражданки: сейчас административный штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей.
В свою очередь, защитники автомобилистов уверены, что в случае успешной реализации проекта камеры помогут вернуть в систему ОСАГО водителей, отказавшихся от нее после увеличения тарифов. Между тем возможность использования камер для проверки ОСАГО обсуждается уже не первый год
, но в ГИБДД к этому проекту всегда относились скептически, указывая, что обнаружения автовладельца без полиса нужно проверять абсолютно все машины в потоке по базе автостраховщиков. Собрать данные обо всех проезжающих машинах можно, лишь нарастив мощность серверов, и ЦОДД, по словам экспертов, вряд ли будет заниматься этим за свой счет в интересах страховщиков. Страховым же компаниям такие траты совсем не выгодны.
По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефимова, от двух до двух с половиной процентов автовладельцев в Москве ездят по городу без ОСАГО либо с поддельными полисами и не подозревают об этом. По данным СМИ, в столичном регионе действуют несколько крупных группировок, торгующих поддельными полисами страхования
. При этом отличить поддельные документы от настоящих самостоятельно порой просто невозможно.