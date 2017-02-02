В Москве из-за санкций образовалась острая нехватка квалифицированных строителей и проектировщиков

24 февраля 2015 г. Иностранцы уходят из московского метро

Столичные власти больше не рассчитывают на помощь иностранцев в проектировании новых станций метро из-за сложной экономической ситуации. Заммэра подчеркнул, что планы не изменились, а сконцентрировались на отдельных пусковых комплексах.