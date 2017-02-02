В Москве из-за санкций образовалась острая нехватка квалифицированных строителей и проектировщиков

В связи с антироссийскими санкциями столичные власти были вынуждены отказаться от сотрудничества с двумя тысячами иностранных проектировщиков, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. По словам чиновника, сейчас город испытывает крайне серьезную нехватку кадров и пытается найти инвесторов, заинтересованных в помощи властям при строительстве метро и транспортно-пересадочных узлов.
"Мы потеряли 1,5 тысячи проектировщиков, потеряли украинских 500 человек, потеряли испанцев. Поэтому у нас 2 тысячи проектировщиков необходимых выпали из работы. Нам не хватает строителей, 10 тысяч человек со всей России будем мобилизовывать. Будем собирать 3 тысячи проектировщиков, мы опять вернулись к проектированию с иностранцами, несмотря на дороговизну. С испанцами получается дороговато, а с китайцами мы в цену уложились", - отметил Хуснуллин.
Напомним, в 2015 году испанская компания Bustren PM должна была спроектировать четыре станции Кожуховской линии метро и девять станций Третьего пересадочного контура. Испанские инженеры предлагали для экономии времени и средств строить станции с двумя путями и боковыми платформами. Однако сбыться этому партнерству было не суждено
. В результате власти Москвы были вынуждены договариваться с китайской корпорацией CRCC: она построит три станции ТПК - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Работы начнутся в самое ближайшее время
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