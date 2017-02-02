Прокуратура нашла новые нарушения в работе парковочных служб Москвы

Столичные парковочные службы в минувшем году допустили около 200 нарушений законодательства, неправомерно штрафуя водителей за неуплату парковки. Об этом пишет "Коммерсант"
со ссылкой на материалы московской прокуратуры. Эксперты считают, что в действительности нарушений больше, но многие автомобилисты не хотят связываться с их обжалованием. В мэрии возражают, что на фоне общего числа штрафов количество отмененных постановлений в "пределах погрешности".
Прокуратура выявила 190 нарушений со стороны ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) в минувшем году. Так, владелица "Лады" получила штраф за неуплату парковки, но в постановлении был указан автомобиль Toyota. Другая москвичка неоднократно получала штрафы за хранение машины на парковке для инвалидов, хотя имела разрешение. Еще одного автомобилиста 16 раз незаконно штрафовали за неуплату парковки в своем районе.
По результатам проверок Савеловская межрайонная прокуратура отменила 53 штрафа и вынесла 30 представлений об устранении нарушений. В прокуратуре заявляют, что соблюдение прав автомобилистов в Москве "находится под пристальным вниманием". Что касается нарушений со стороны МАДИ, то инспекторы, по данным прокуратуры, чаще всего составляли протоколы об эвакуации машины не на месте совершения правонарушения, а саму эвакуацию проводили в присутствии владельца машины.
За год прокуратура провела пять проверок в отношении МАДИ, по итогам которых к дисциплинарной ответственности были привлечены шесть должностных лиц. В АМПП заявили, что отмененные постановления составляют не более 0,005% от общего числа, а в МАДИ заверили, что уже "усилили контроль за работой инспекторов". Эксперты же считают, что неправомерных штрафов на самом деле больше, но многие автовладельцы не хотят связываться со сложной процедурой обжалования, а система оплаты часто барахлит и крайне неудобна для сторонних пользователей.
В 2014 году Генпрокуратура выявила в Москве 600 тысяч
незаконно вынесенных штрафов за парковку. Позже совместную проверку проводили прокуратура и МВД: тогда выяснилось, что АМПП не имеет права пользоваться полицейской базой данных для проверки личности автовладельцев по номерам, но в мэрии эти претензии назвали "необоснованными".
После того, как в 2016 году прокуратура Москвы обнаружила нарушения при оформлении эвакуации
, в департаменте транспорта пообещали сделать "организационные выводы". Между тем многие автомобилисты обнаружили, что являются должниками по старым и оплаченным штрафам
.