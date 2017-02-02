]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

Прокуратура нашла новые нарушения в работе парковочных служб Москвы
2 февраля 2017 г. | Время публикации 09:41 | Последние изменения 13:04
Рубрики: Автотранспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичные парковочные службы в минувшем году допустили около 200 нарушений законодательства, неправомерно штрафуя водителей за неуплату парковки. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы московской прокуратуры. Эксперты считают, что в действительности нарушений больше, но многие автомобилисты не хотят связываться с их обжалованием. В мэрии возражают, что на фоне общего числа штрафов количество отмененных постановлений в "пределах погрешности".

Прокуратура выявила 190 нарушений со стороны ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) в минувшем году. Так, владелица "Лады" получила штраф за неуплату парковки, но в постановлении был указан автомобиль Toyota. Другая москвичка неоднократно получала штрафы за хранение машины на парковке для инвалидов, хотя имела разрешение. Еще одного автомобилиста 16 раз незаконно штрафовали за неуплату парковки в своем районе.

По результатам проверок Савеловская межрайонная прокуратура отменила 53 штрафа и вынесла 30 представлений об устранении нарушений. В прокуратуре заявляют, что соблюдение прав автомобилистов в Москве "находится под пристальным вниманием". Что касается нарушений со стороны МАДИ, то инспекторы, по данным прокуратуры, чаще всего составляли протоколы об эвакуации машины не на месте совершения правонарушения, а саму эвакуацию проводили в присутствии владельца машины.

За год прокуратура провела пять проверок в отношении МАДИ, по итогам которых к дисциплинарной ответственности были привлечены шесть должностных лиц. В АМПП заявили, что отмененные постановления составляют не более 0,005% от общего числа, а в МАДИ заверили, что уже "усилили контроль за работой инспекторов". Эксперты же считают, что неправомерных штрафов на самом деле больше, но многие автовладельцы не хотят связываться со сложной процедурой обжалования, а система оплаты часто барахлит и крайне неудобна для сторонних пользователей.

В 2014 году Генпрокуратура выявила в Москве 600 тысяч незаконно вынесенных штрафов за парковку. Позже совместную проверку проводили прокуратура и МВД: тогда выяснилось, что АМПП не имеет права пользоваться полицейской базой данных для проверки личности автовладельцев по номерам, но в мэрии эти претензии назвали "необоснованными".

После того, как в 2016 году прокуратура Москвы обнаружила нарушения при оформлении эвакуации, в департаменте транспорта пообещали сделать "организационные выводы". Между тем многие автомобилисты обнаружили, что являются должниками по старым и оплаченным штрафам.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Автомобилистов тихо записывают в должники несмотря на оплаченные штрафы
23 января 2017 г.
Автомобилистов тихо записывают в должники несмотря на оплаченные штрафы
На прошлой неделе десятки автовладельцев несколько часов штурмовали отделы службы судебных приставов, так как неожиданно узнали о возбуждении исполнительных производств по старым и давно оплаченным штрафам.
18 мая 2016 г.
25 февраля 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2017   4:43
0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 3 февраля 2017 г. // Последняя новость 2 февраля 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>