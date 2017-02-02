Москве разрешат в десять раз повысить штрафы за незаконную торговлю Законодательство Рубрики: Городская инфраструктура

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Торговля вне специально отведенных мест ухудшает облик города и наносит большой ущерб его экономике, так как бюджет не получает доходов. Кроме того, нелегальная торговля приводит к недобросовестной конкуренции, нелегальной миграции и усугубляет криминогенную обстановку, отметили в Минюсте.



Москва сможет самостоятельно определять конкретный размер штрафа "с учетом характера и степени общественной опасности соответствующих административных правонарушений", но он не будет превышать 50 тысяч рублей для граждан. Сейчас максимальный штраф за незаконную торговлю составляет пять тысяч рублей. Вопрос об ужесточении наказания обсуждается уже около года, рассказал



Министерство юстиции готовит изменения в Кодекс об административных нарушениях, позволяющие столице повысить штраф за незаконную торговлю до 50 тысяч рублей. "Разработка законопроекта связана с широким распространением в Москве незаконной торговли", – говорится на сайте ведомства.Торговля вне специально отведенных мест ухудшает облик города и наносит большой ущерб его экономике, так как бюджет не получает доходов. Кроме того, нелегальная торговля приводит к недобросовестной конкуренции, нелегальной миграции и усугубляет криминогенную обстановку, отметили в Минюсте.Москва сможет самостоятельно определять конкретный размер штрафа "с учетом характера и степени общественной опасности соответствующих административных правонарушений", но он не будет превышать 50 тысяч рублей для граждан. Сейчас максимальный штраф за незаконную торговлю составляет пять тысяч рублей. Вопрос об ужесточении наказания обсуждается уже около года, рассказал "Ведомостям" депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. По его словам, больше всего власти Москвы озабочены попрошайничеством и незаконной торговлей у транспортных узлов.



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