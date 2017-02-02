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Клиенты напали на таксиста и угнали его машину
2 февраля 2017 г. | Время публикации 09:07 | Последние изменения 09:52
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
В столичном районе Зюзино задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, водитель такси в ночное время подвозил двоих мужчин на улицу Херсонская. По прибытии один из пассажиров, угрожая расправой, отобрал у таксиста деньги, а второй сел за руль, заставив водителя пересесть.

Удерживая потерпевшего в автомобиле, мужчины ездили по городу и отпустили заявителя на следующее утро. Ущерб от действий преступников превысил 650 тысяч рублей. В ходе розыска на улице Болотниковская были задержаны 23-летний москвич и приезжий из Оренбургской области. Похищенный автомобиль изъят, возбуждено уголовное дело о разбое.
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