Клиенты напали на таксиста и угнали его машину Рубрики: Происшествия

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Удерживая потерпевшего в автомобиле, мужчины ездили по городу и отпустили заявителя на следующее утро. Ущерб от действий преступников превысил 650 тысяч рублей. В ходе розыска на улице Болотниковская были задержаны 23-летний москвич и приезжий из Оренбургской области. Похищенный автомобиль изъят, возбуждено уголовное дело о разбое. В столичном районе Зюзино задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, водитель такси в ночное время подвозил двоих мужчин на улицу Херсонская. По прибытии один из пассажиров, угрожая расправой, отобрал у таксиста деньги, а второй сел за руль, заставив водителя пересесть.Удерживая потерпевшего в автомобиле, мужчины ездили по городу и отпустили заявителя на следующее утро. Ущерб от действий преступников превысил 650 тысяч рублей. В ходе розыска на улице Болотниковская были задержаны 23-летний москвич и приезжий из Оренбургской области. Похищенный автомобиль изъят, возбуждено уголовное дело о разбое.



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