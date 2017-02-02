Чиновники заверили, что москвичи только выиграют от выхода города из единой системы госзакупок

На минувшей неделе СМИ узнали, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить мегаполисам использовать собственные независимые порталы
для публикации данных о своих закупках. Сегодня глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев пояснил, что полностью отключаться от единой системы госзакупок власти города не собирались, а суть инициативы заключается в том, что региональная система должна стать "продолжением или расширением" ЕИС.
Дегтев заявил, что технические сбои в работе федеральной системы зачастую не позволяют московским заказчикам своевременно осуществлять закупки нужных товаров, работ и услуг, что влечет за собой риски неисполнения социальных обязательств перед горожанами. В мэрии же предлагают формировать пакеты данных о закупках на региональном портале по тем же требованиям, что присутствуют в ЕИС, однако в федеральную систему затем будет лишь поступать информация о том, что конкретный пакет сформирован.
По словам чиновника, сейчас, если в федеральной системе происходит сбой, заказчик "больше ничего сделать не может, в том числе объявить закупку, сформировать конкурсную документацию или оплатить договор". При этом ежегодный совокупный объем закупок российской столицы составляет порядка 500 миллиардов рублей, а потому последствия от технических сбоев дорого обходятся городу. В частности, прямо сейчас более полутора тысяч контрактов не могут пройти регистрацию в ЕИС, сообщает ТАСС.
Идея московских властей уже нашла поддержку у руководства Санкт-Петербурга. В частности, председатель местного городского комитета по государственному заказу Дмитрий Сачков сравнил нынешнюю ситуацию на портале ЕИС со "стихийным бедствием", последствия которого приходится отрабатывать в ручном режиме. "Работа в таком темпе просто невозможна", - цитирует Сачкова ИА REGNUM
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Отметим, что независимые эксперты сомневаются в благих намерениях властей. В частности, специалисты "Авторамблера" на днях обнаружили множество странных моментов
в документации ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы" на закупку машин для мэрии: в заказе оказались исторические книги, летние трусы с логотипом BMW, чехлы для iPad и дорожная сумка за 9 тысяч рублей. Если столица отключится от федеральной системы закупок, подобные нерациональные траты можно будет легко утаить.