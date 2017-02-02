Чиновники заверили, что москвичи только выиграют от выхода города из единой системы госзакупок

31 января 2017 г. В автомобильных госзакупках мэрии нашли чехол Toyota для айпада и трусы BMW

"Авторамблер" нашел странные нюансы в закупочной документации ГУП "Автохозяйство ФХУ мэрии Москвы". Например, условия поставки запчастей для машин таковы, что ни одна сторонняя компания явно не сможет их выполнить.