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Чиновники заверили, что москвичи только выиграют от выхода города из единой системы госзакупок
2 февраля 2017 г. | Время публикации 16:06 | Последние изменения 16:18
Рубрики: Общество  
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Геннадий Дегтев | Официальный сайт Мэра Москвы
На минувшей неделе СМИ узнали, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить мегаполисам использовать собственные независимые порталы для публикации данных о своих закупках. Сегодня глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев пояснил, что полностью отключаться от единой системы госзакупок власти города не собирались, а суть инициативы заключается в том, что региональная система должна стать "продолжением или расширением" ЕИС.

Дегтев заявил, что технические сбои в работе федеральной системы зачастую не позволяют московским заказчикам своевременно осуществлять закупки нужных товаров, работ и услуг, что влечет за собой риски неисполнения социальных обязательств перед горожанами. В мэрии же предлагают формировать пакеты данных о закупках на региональном портале по тем же требованиям, что присутствуют в ЕИС, однако в федеральную систему затем будет лишь поступать информация о том, что конкретный пакет сформирован.

По словам чиновника, сейчас, если в федеральной системе происходит сбой, заказчик "больше ничего сделать не может, в том числе объявить закупку, сформировать конкурсную документацию или оплатить договор". При этом ежегодный совокупный объем закупок российской столицы составляет порядка 500 миллиардов рублей, а потому последствия от технических сбоев дорого обходятся городу. В частности, прямо сейчас более полутора тысяч контрактов не могут пройти регистрацию в ЕИС, сообщает ТАСС.

Идея московских властей уже нашла поддержку у руководства Санкт-Петербурга. В частности, председатель местного городского комитета по государственному заказу Дмитрий Сачков сравнил нынешнюю ситуацию на портале ЕИС со "стихийным бедствием", последствия которого приходится отрабатывать в ручном режиме. "Работа в таком темпе просто невозможна", - цитирует Сачкова ИА REGNUM.

Отметим, что независимые эксперты сомневаются в благих намерениях властей. В частности, специалисты "Авторамблера" на днях обнаружили множество странных моментов в документации ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы" на закупку машин для мэрии: в заказе оказались исторические книги, летние трусы с логотипом BMW, чехлы для iPad и дорожная сумка за 9 тысяч рублей. Если столица отключится от федеральной системы закупок, подобные нерациональные траты можно будет легко утаить.
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